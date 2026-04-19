КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности

Военные КНДР в воскресенье, 19 апреля, запустили несколько баллистических ракет малой дальности. При этом не исключено испытание баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея информировал о запуске ракет около 06:10 по местному времени из района города Синпхо в восточном направлении. По оценкам Сеула, ракеты пролетели порядка 140 км. В связи с запуском было созвано совещание управления национальной безопасности администрации президента РК.

В Синхпо расположена база подводных лодок, поэтому не исключено испытание БРПЛ. В этом порте ранее фиксировали подводные лодки "Герой Ким Гун Ок" и "Герой 24-го августа". Военные Республики Корея ведут анализ и допускают одновременный запуск ракет морского и наземного базирования.

Если предположение о запуске баллистической ракеты подводной лодки подтвердится, то это будет первое подобное испытание с мая 2022 года. Но тогда ракета пролетела порядка 600 км, поэтому высказывается мнение, что 19 апреля могла быть испытана новая ракета.