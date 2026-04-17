Из Кыргызстана в Азербайджан с любовью: Душевная история Данияра и Джамили встречена овациями

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре представлен музыкальный спектакль "Джамиля", подготовленный Кыргызской национальной филармонией имени Токтогула Сатылганова по мотивам произведения выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова, сообщает Day.Az.

На вечере присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев, министр культуры, информации и молодёжной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, известные деятели культуры и представители общественности.

Перед началом спектакля Мирбек Мамбеталиев отметил, что культурные связи между двумя странами переживают новый этап развития. Он также выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за создание условий для проведения показа мюзикла в Азербайджане на высоком уровне в рамках празднования 100-летнего юбилея Чингиза Айтматова.

Постановка была тепло принята зрителями. Режиссёром-постановщиком выступил заслуженный артист Кыргызстана Болот Тентимишов, руководителем проекта - народный артист Кыргыбай Осмонов. Авторами либретто стали Зайидин уулу Улан и Болот Тентимишов, композитор - заслуженный артист Мурзали Жээнбаев.

В спектакле приняли участие Айзада Муканбет (Джамиля), Курал Чокоев, Миран Жанарбаев (Данияр), Аксай Мукамбет (Сейид), Абиль Байгазиев (Сейид в детстве), заслуженные артисты Салима Балтаева, Мээрим Карыпова (Байбиче), Анвар Осмоналиев (Садык), Кутманбек Жолдошов (Орозмат), народный артист Чырмаш Торобеков (бригадир) и другие.

"Джамиля" - одно из первых произведений Чингиза Айтматова. В повести рассказывается о любви Данияра и Джамили, показанной через восприятие юного Сейида. Мюзикл, объединяющий темы любви, достоинства и гуманизма, вызвал большой интерес у зрителей, которые в завершение яркими овациями и стоя приветствовали артистов.