Подписано соглашение о финансировании ж/д проекта для развития Среднего коридора

Подписано соглашение о финансировании проекта Istanbul North Rail Crossing Project (INRAIL) для усиления транспортной связности Турции и развития Среднего коридора.

Как передает Day.Az, об этом заявила Управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде в своем аккаунте в X.

"Совместно с министром финансов Турции Мехметом Шимшеком подписано соглашение о финансировании проекта железнодорожного перехода через северный Стамбул (INRAIL), направленного на укрепление связности Турции с Европой, Азией и Ближним Востоком, а также поддержку более 400 тысяч рабочих мест с более высокой оплатой и создание почти 100 тысяч новых рабочих мест", - говорится в публикации.

Кроме того, министр финансов Турции Мехмет Шимшек поделился в социальной сети X публикацией, в которой отметил, что проект INRAIL проект направлен на устранение одного из ключевых "узких мест" Среднего коридора - перехода через Босфор.

По его словам, проект предусматривает увеличение пропускной способности железных дорог с 3 миллиона до 50 миллионов тонн в год: "Стоимость проекта составляет 8,1 миллиарда долларов США, из которых 83% финансируется международными финансовыми институтами. INRAIL является третьим по величине проектом в истории Всемирного банка".

Также он сообщил, что в рамках проекта будет создано около 414 тысяч рабочих мест с более высокой оплатой.

М.Шимшек добавил, что подписание соглашения является выражением взаимного доверия к развитию Турции и партнерству, а также поблагодарил технические команды всех сторон за проделанную работу.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.