В Баку снесут известное кафе

На пересечении Зыхского шоссе-14 и улицы Рамиза Гулиева в Хатаинском районе Баку будут проведены работы по сносу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, предстоящие работы будут осуществляться в соответствии с Генеральным планом Баку.

По указанному адресу будут снесены старые частные дома, аварийные здания и объекты общественного питания.

В зоне сноса также находится одно из самых известных заведений общественного питания Баку - кафе "Nargilə".