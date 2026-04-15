https://news.day.az/sport/1828170.html "Реал" впервые в истории выйдет на матч ЛЧ в этом стартовом составе "Реал" проведет гостевой матч против "Баварии" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов без испанских футболистов в стартовом составе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на этот факт обратили внимание аналитики Opta.
"Реал" впервые в истории выйдет на матч ЛЧ в этом стартовом составе
"Реал" проведет гостевой матч против "Баварии" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов без испанских футболистов в стартовом составе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на этот факт обратили внимание аналитики Opta.
Отмечается, что мадридский клуб впервые в своей истории выйдет на матч Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов без испанцев в основе. Ранее в 514 играх турнира такого не происходило.
Встреча пройдет в Мюнхене. Напомним, что в первом матче "Реал" уступил на своем поле со счетом 1:2.
