Трамп раскритиковал Папу Римского за высказывания о войне

Папа Римский Лев XIV не понимает сути войны.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Corriere della Sera.

Трамп отметил, что Папа Римский не должен высказываться по вопросам войны, так как не имеет представления о происходящем.

"Он не понимает, что в Иране были убиты 42 тысячи протестующих", - подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Трамп критикует Папу Римского за отказ поддержать действия США в контексте войны.

В ответ Папа Римский Лев XIV заявил, что не собирается вступать в полемику с Трампом и продолжит выступать против войны.