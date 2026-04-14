Трамп раскритиковал Папу Римского за высказывания о войне
Папа Римский Лев XIV не понимает сути войны.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Corriere della Sera.
Трамп отметил, что Папа Римский не должен высказываться по вопросам войны, так как не имеет представления о происходящем.
"Он не понимает, что в Иране были убиты 42 тысячи протестующих", - подчеркнул Трамп.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Трамп критикует Папу Римского за отказ поддержать действия США в контексте войны.
В ответ Папа Римский Лев XIV заявил, что не собирается вступать в полемику с Трампом и продолжит выступать против войны.
