Макрон призвал распространить режим прекращения огня на Ливан

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентами США и Ирана и призвал стороны снять ограничения на проход судов через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом Макрон сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

"Важно, чтобы Ормузский пролив был открыт как можно скорее, без предварительных условий, ограничений или тарифов", - подчеркнул он.

Макрон также сообщил, что 17 апреля Франция и Великобритания проведут видеоконференцию с участием других стран для обсуждения возможной "чисто оборонительной миссии" по сопровождению судов в проливе.

Кроме того, французский президент призвал Президента США Дональда Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана возобновить переговоры, "урегулировать недоразумения и предотвратить новые этапы эскалации". Он также подчеркнул необходимость строгого соблюдения режима прекращения огня, согласованного между двумя странами, и распространения этого режима на Ливан.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.