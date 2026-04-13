НДЦ Азербайджана ведет переговоры об открытии депозитарных счетов еще с одной страной

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана ведет переговоры о расширении связей и открытии счетов с депозитарием еще одной страны.

Как сообщает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил председатель Правления НДЦ Эльчин Ализаде.

В своем интервью он рассказал о сотрудничестве с глобальными депозитариями, биржевой торговле, единой расчетной модели и управлении рисками, международной интеграции и новых партнерствах, а также о стратегических взглядах.

Сотрудничество с глобальными депозитариями повышает доверие к рынку капитала

Председатель отметил, что создание механизмов хранения с глобальными депозитариями оказывает качественное положительное влияние на рынок капитала по нескольким направлениям:

"Во-первых, повышается доверие финансовых институтов к услугам хранения. Обеспечение юридического и технического соответствия международным депозитариям демонстрирует, что внутренняя инфраструктура соответствует международным стандартам. Это создает условия для более эффективного и прозрачного управления рисками как для внешних, так и для внутренних инвесторов.

Во-вторых, это хранение счетов инвесторов и оптимизация затрат. Наличие счетов в международных депозитариях устраняет потребность инвесторов в дополнительных посредниках и альтернативных структурах. В результате снижаются операционные расходы и расширяются возможности доступа инвесторов к рынку.

Указанные факторы в целом способствуют повышению ликвидности на рынке капитала и расширению базы инвесторов".

Сотрудничество с Казахстаном и автоматизация операций

Э. Ализаде подчеркнул, что в рамках сотрудничества с центральным депозитарием Казахстана основные институциональные и юридические этапы уже завершены:

"Обеспечено открытие взаимных счетов между двумя депозитариями. Это создает технические возможности для передачи и хранения ценных бумаг. В настоящее время некоторые операции могут осуществляться в ручном режиме. Параллельно продолжаются технические работы по обеспечению прямой коммуникации и интеграции между депозитариями. Цель - полная автоматизация операций с ценными бумагами и их исполнение через платформу SWIFT в соответствии с международными стандартами. Планируется завершить эти технические работы до конца текущего года и перевести операции с ручного этапа на полностью автоматизированный".

Биржевая торговля является приоритетом

По словам председателя, приоритетом остается торговля, осуществляемая на платформе Бакинской фондовой биржи на регулируемом рынке:

"Основная цель как регулирующего органа, так и участников рынка - концентрация ликвидности именно на биржевой платформе, и работа в этом направлении продолжается. Вместе с тем, внебиржевой рынок также является естественной и необходимой частью рынка капитала. В настоящее время ведутся работы по совершенствованию внутренней инфраструктуры для более быстрого и удобного осуществления операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке. Цель - проведение расчетов в электронной среде и создание более эффективных механизмов для инвесторов".

Единая расчетная модель и управление рисками

Говоря о единой расчетной модели и управлении рисками, Э. Ализаде отметил, что в настоящее время торговые лимиты на рынке капитала обеспечиваются через расчетные агентства. По его словам, это в некоторых случаях препятствует полному и эффективному применению обеспечительных (гарантийных) механизмов и затрудняет единообразное управление рисками:

"По этой причине Национальным депозитарным центром планируется внедрение обеспечительных механизмов в рамках единой расчетной модели. Такой подход позволит более правильно применять механизмы по финансовым залогам, системно и прозрачно управлять рисками ликвидности и кредитными рисками. В результате будет обеспечено ускорение операций, снижение рисков и оптимизация затрат по счетам".

Международная интеграция и новые партнерства

Отвечая на вопрос о новых партнерствах, председатель отметил, что расширение сотрудничества с международными депозитариями остается стратегическим приоритетом: "Уже обеспечено открытие взаимных счетов с центральным депозитарием Казахстана и Центральным депозитарием Турции (Merkezi Kayıt Kuruluşu), что усиливает региональную интеграцию.

Наряду с этим, продолжаются работы по открытию счетов на таких глобальных депозитарных платформах, как Clearstream. Основная цель - обеспечение соответствия международным требованиям, а также применение стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Это соответствие является одним из ключевых условий интеграции с международными организациями.

Кроме того, Национальный депозитарный центр является членом Евразийской ассоциации депозитариев. В текущем году планируется членство еще одного депозитария в ассоциации, и переговоры в этом направлении продолжаются. Мероприятия и конференции, проводимые в рамках ассоциации, создают дополнительные возможности для расширения международных связей. Как Национальный депозитарный центр, мы также ведем переговоры о расширении связей и открытии счетов с депозитарием еще одной страны".

Инвестиционные фонды поддерживают развитие рынка

Э. Ализаде считает важным институциональным шагом для рынка передачу Национальному депозитарному центру функции оказания депозитарных услуг по хранению активов инвестиционных фондов.

Он подчеркнул, что инвестиционные фонды считаются более надежным финансовым инструментом, поскольку действуют на основе профессионального управления: "Включение Национального депозитарного центра в этот процесс усиливает механизмы защиты активов и контроля, повышает доверие как местных, так и иностранных инвесторов. В то же время инвестиционные фонды предоставляют доступ к диверсифицированным портфелям с небольшими суммами, что положительно влияет на развитие культуры коллективных инвестиций и расширение базы инвесторов".

Стратегический взгляд и технологическое будущее

"В рамках "Стратегии развития на 2024-2026 годы" Национальный депозитарный центр поэтапно осуществляет деятельность в направлениях институционального развития, технологической модернизации и расширения международного сотрудничества. Основная цель - формирование интегрированной платформы, предлагающей современные решения как для местных, так и для иностранных инвесторов, что еще больше укрепит интеграцию рынка капитала Азербайджана в глобальную финансовую систему", - отметил председатель.

В заключение Э. Ализаде сообщил, что в настоящее время в международной практике ведутся дискуссии о внедрении технологии DLT (Distributed Ledger Technology - технология распределенного реестра) между центральными депозитариями: "Технология блокчейн также является составной частью этого подхода. Эмиссия ценных бумаг в виде токенизированных цифровых активов повышает спрос на эти технологии. Хотя внедрение технологии DLT позволяет сократить сроки расчетов и повысить эффективность операций, отсутствие полностью сформированной правовой и регуляторной базы на международном уровне создает определенные трудности при осуществлении денежных расчетов".