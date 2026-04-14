В Азербайджане усилятся осадки

В Баку и на Абшеронском полуострове с дневных часов 14 апреля до дневных часов 15 апреля местами ожидаются периодические дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах полуострова осадки могут усиливаться.

В районах Азербайджана ожидается, что дождливая погода с перерывами сохранится до утра 15 апреля. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град, в некоторых горных районах - снег.

В связи с осадками прогнозируется увеличение водности рек, а также возможны кратковременные паводки на отдельных горных реках.

