В Японии активизировался вулкан Сакурадзима - ВИДЕО В Японии зафиксировано очередное извержение вулкана Сакурадзима - впечатляющие кадры природного явления распространились в сети. Как передает Day.Az, столб дыма и пепла поднялся на высоту около 3400 метров. Власти предупреждают местных жителей и туристов не приближаться к вулкану из-за угрозы пеплопада и выброса камней.
Отмечается, что Сакурадзима ранее представлял собой отдельный остров, однако со временем потоки лавы соединили его с полуостровом Осуми.
Несмотря на высокую активность - вулкан извергается практически постоянно с 1955 года - Сакурадзима остается популярным туристическим направлением.
