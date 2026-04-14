В Японии активизировался вулкан Сакурадзима

В Японии зафиксировано очередное извержение вулкана Сакурадзима - впечатляющие кадры природного явления распространились в сети.

Как передает Day.Az, столб дыма и пепла поднялся на высоту около 3400 метров. Власти предупреждают местных жителей и туристов не приближаться к вулкану из-за угрозы пеплопада и выброса камней.

Отмечается, что Сакурадзима ранее представлял собой отдельный остров, однако со временем потоки лавы соединили его с полуостровом Осуми.

Несмотря на высокую активность - вулкан извергается практически постоянно с 1955 года - Сакурадзима остается популярным туристическим направлением.