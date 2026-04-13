https://news.day.az/society/1827596.html Обнародована численность населения Азербайджана Численность населения Азербайджана увеличилась. Как сообщает Day.Az, это отражено в публикации Государственного комитета статистики, посвященной макроэкономическим показателям социально-экономического развития страны за январь-февраль.
Отмечается, что с начала года численность населения выросла на 1 689 человек, или на 0,02%, и по состоянию на 1 февраля 2026 года достигла 10 264 040 человек.
