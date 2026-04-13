Обнародована численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана увеличилась.

Как сообщает Day.Az, это отражено в публикации Государственного комитета статистики, посвященной макроэкономическим показателям социально-экономического развития страны за январь-февраль.

Отмечается, что с начала года численность населения выросла на 1 689 человек, или на 0,02%, и по состоянию на 1 февраля 2026 года достигла 10 264 040 человек.