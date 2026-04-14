UFC 327 показал худший результат по сборам в современной истории

Турнир UFC 327, прошедший в Майами, стал худшим по сборам в современной истории промоушена.

Так, доход от продажи билетов составил 6 518 684 долларов, что значительно ниже показателей последних номерных турниров.

Для сравнения, UFC 324 собрал более 10,9 млн долларов, UFC 325 - около 10,1 млн, а UFC 326 - свыше 8,3 млн. Таким образом, результат UFC 327 оказался почти вдвое ниже, чем у турнира UFC 299 с участием Шона О'Мэлли.

Болельщики в социальных сетях раскритиковали турнир, отметив недостаточно звездный состав участников и завышенные ожидания.

Главным событием вечера стал бой за вакантный титул в полутяжелом весе, в котором Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку. В соглавном поединке Пауло Коста досрочно победил россиянина Азамата Мурзаканова. Оба боя завершились нокаутами.

Следующий номерной турнир UFC 328 пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке, а в июне организация проведет турнир в Белом доме, где в главном бою Илия Топурия встретится с Джастином Гэтжи.