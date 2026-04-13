Представители гражданского общества Армении подвели итоги поездки в Габалу.

Как передает Day.Az, в рамках встречи азербайджанских и армянских общественных деятелей и экспертов в Габале обсуждались региональные вопросы, заявил Нарек Минасян, эксперт аналитического центра Армянского совета.

"Обе стороны единодушны в том, что, с одной стороны, война на Украине, а с другой - события вокруг Ирана создают более серьезные вызовы для Южного Кавказа, который в данный момент фактически стал своего рода островком стабильности и мира, когда вокруг нас происходят такие бурные события", - сообщают армянские СМИ.

По словам Нарека Минасяна, обсуждался также вопрос о том, как эти региональные события могут повлиять на реализацию проекта TRIPP.

По его словам, Армения и Азербайджан находятся в одной лодке в плане безопасности, и региональные вызовы являются общими, поэтому текущую ситуацию также следует оценивать и предпринимать попытки ее укрепления.

Другой участник инициативы "Мост мира" Самвел Меликсетян отметил, что на встрече армянской и азербайджанской сторон в Габале обсуждались вопросы, касающиеся коммуникаций, а также реализации проекта TRIPP.