Совет представителей Ирака избрал нового президента страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство INA, главой государства стал кандидат от "Патриотического союза Курдистана" Низар Амиди.

По итогам голосования его кандидатуру поддержали 227 депутатов. Второй претендент, Мутанна Надир, набрал 15 голосов, еще 7 бюллетеней были признаны недействительными.

Низару Амиди 57 лет. В 2022-2024 годах он занимал пост министра окружающей среды Ирака. До этого более 15 лет работал в администрации главы государства, где занимал различные должности, включая пост старшего советника и руководителя президентского офиса.