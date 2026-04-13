Азербайджан и Казахстан полностью автоматизируют депозитарные операции.

Об этом, в частности, сообщил председатель Правления Национального депозитарного центра Азербайджана Эльчин Ализаде в эксклюзивном интервью Trend.

Он отметил, что в рамках сотрудничества Национального депозитарного центра Азербайджана с центральным депозитарием Казахстана основные институциональные и правовые этапы уже завершены. Обеспечено открытие корреспондентских счетов между двумя депозитариями.

"Это создает технические возможности для передачи и хранения ценных бумаг. В настоящее время некоторые операции могут осуществляться в ручном режиме. Параллельно продолжаются технические работы по обеспечению прямой коммуникации и интеграции между депозитариями. Цель состоит в полной автоматизации операций с ценными бумагами и их проведении в соответствие с международными стандартами через платформу SWIFT. Наша задача - завершить эти технические работы до конца текущего года и перевести операции с ручного этапа на полностью автоматизированный", - подчеркнул председатель.