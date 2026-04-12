Союз Баку и Тбилиси выходит на новый уровень благодаря энергетике и транзиту

Отношения между Азербайджаном и Грузией держатся, прежде всего, на том, что обе страны давно поняли: вместе мы сильнее и выгоднее для всех. Главное - это энергетическое партнерство, через которое азербайджанская нефть и газ идут по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Южному газовому коридору прямо в Европу, а Грузия получает стабильный транзит и свою долю выгоды.

Об этом в комментарии Day.Az сказал грузинский политолог, директор Института изучения Ближнего Востока и Кавказа Василий Папава, комментируя недавний государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию.

Говоря о доверии, взаимной выгоде и братстве между двумя странами, Папава подчеркнул важность транспортного плеча, в частности, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и модернизированного Среднего коридора, который теперь связывает Китай с Европой через Каспий, наши порты и грузинские терминалы.

"Грузы идут быстрее, чем по традиционным путям, и это приносит реальную выгоду обеим сторонам. В прошлом году товарооборот уже перевалил за 1,5 млрд долларов, азербайджанские инвестиции в Грузию превысили 3,5 миллиарда, и сегодня мы вместе работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем выйти на новый, 2-миллиардный рубеж.

Плюс ко всему - полное взаимное доверие в политике: мы всегда поддерживаем друг друга на международных площадках, не лезем в чужие дела и не позволяем внешним силам раскачивать лодку. А теперь еще добавляется зеленая энергетика - проекты по передаче электричества из Азербайджана через Грузию дальше в Европу, что открывает новые горизонты на будущее.

Пока мы продолжаем вкладываться в эти коридоры и уважать интересы друг друга, партнерство останется крепким и будет действительно примером для всего региона", - сказал директор Института.

Отвечая на вопрос об азербайджанских инвестициях в экономику Грузии и положительную динамику товарооборота, Папава отметил, что более трех миллиардов долларов вложено за эти годы, и это видно по конкретным проектам.

"Азербайджанские компании активно участвуют в строительстве и модернизации инфраструктуры, развивают энергетический сектор, логистику и даже туризм. Благодаря этому в Грузии появляются новые рабочие места, растут налоговые поступления в бюджет, а регионы получают современные объекты - от гостиниц и торговых центров до складских комплексов и портовых мощностей.

Особенно заметно это в энергетике и транспорте. Азербайджан помогает развивать грузинскую часть Южного газового коридора, поддерживает проекты по возобновляемым источникам энергии, а через инвестиции в порты Батуми и Поти грузинские терминалы становятся более конкурентоспособными на международном уровне", - сказал Папава.

По его словам, товарооборот тоже растет уверенно - он уже стабильно превышает полтора миллиарда долларов, и это не просто торговля сырьем, а взаимовыгодный обмен: "Азербайджан поставляет энергоносители, нефтепродукты и электроэнергию, а Грузия - вина, минеральную воду, сельхозпродукцию и услуги. В итоге инвестиции не только дают Грузии дополнительные ресурсы для развития, но и делают отношения еще крепче - ведь когда бизнесы двух стран тесно переплетены, любые политические разногласия решаются проще и быстрее. Это классический пример того, как экономика становится лучшим цементом для дружбы между народами".

Говоря об экспорте азербайджанских товаров через Грузию и преимуществах для Тбилиси, эксперт подчеркнул, что его страна получает от роли транзитного коридора для азербайджанских энергоресурсов очень ощутимые и долгосрочные преимущества.

"Во-первых, это стабильные и серьезные доходы от транзита. Грузия регулярно получает плату за прокачку нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и газа по Южному газовому коридору - эти средства идут в бюджет без особых усилий со стороны государства и помогают финансировать другие важные проекты. Даже небольшие колебания объемов транзита сразу отражаются на доходах, а рост поставок в Европу только увеличивает эту статью.

Во-вторых, развитие инфраструктуры. Чтобы поддерживать транзит на высоком уровне, Грузия вынуждена и получает возможность постоянно модернизировать свои трубопроводы, компрессорные станции, порты, железные дороги и дороги. Эти улучшения потом служат не только для энергоносителей, но и для обычных грузов, туризма и всей логистики страны.

В-третьих, энергетическая безопасность и диверсификация. Грузия сама потребляет часть азербайджанского газа по льготным условиям, что делает ее энергосистему более устойчивой и менее зависимой от других поставщиков. Это особенно важно в холодные зимы и в периоды роста спроса", - отметил Василий Папава.

Политолог пояснил, что статус ключевого транзитного звена повышает геополитическую значимость Грузии в глазах Европы и США: "Страна становится незаменимым партнером в обеспечении энергетической безопасности континента, что приносит дополнительные дипломатические дивиденды, инвестиции и поддержку в международных организациях".

Рассказывая о конкретных направлениях, Папава пояснил, что Грузия сегодня действительно играет заметную и очень практичную роль в региональных процессах, и это видно по нескольким ключевым направлениям, которые напрямую связывают интересы Азербайджана, Грузии и всего региона.

"Самое яркое - это транспортно-логистический коридор. Грузия стала центральным звеном Среднего коридора, который соединяет Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, азербайджанские порты и грузинские терминалы в Поти и Батуми.

Благодаря этому грузы идут быстрее и дешевле, чем по альтернативным маршрутам, и объемы перевозок растут каждый год. Для Азербайджана это важнейший выход на запад, а для Грузии - реальные доходы, рабочие места и развитие портовой инфраструктуры.

Второе направление - энергетика. Через территорию Грузии осуществляется основной экспорт азербайджанской нефти и газа на мировые рынки, что делает ее ключевым звеном энергетической безопасности Европы. Важной стратегической перспективой становится развитие "зеленого" коридора: сейчас ведется активная работа над проектом прокладки кабеля по дну Черного моря для передачи экологически чистой электроэнергии, полученной из энергии ветра и солнца в Каспийском регионе, через Грузию в Румынию, Венгрию и далее в ЕС. Реализация этого амбициозного проекта окончательно закрепит за Грузией статус важнейшего энергетического моста между Каспием и европейскими потребителями.

Третье - торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот уверенно растет, азербайджанские инвестиции превысили три миллиарда долларов и продолжают поступать в порты, логистику, туризм и сельское хозяйство. Это создает реальную экономическую взаимозависимость и делает отношения устойчивыми.

Четвертое - политическая поддержка и региональная стабильность. Грузия и Азербайджан последовательно поддерживают друг друга на международных площадках, выступают за территориальную целостность и против любых попыток дестабилизации. Это создает зону доверия на Южном Кавказе, где две страны показывают пример конструктивного соседства", - заключил Папава.

