Азербайджано-грузинские отношения как сигнал для Армении - к итогам визита Президента Ильхама Алиева в Тбилиси

Автор: Акпер Гасанов

Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию является важным сигналом для всего региона Южного Кавказа. Встречи главы нашего государства с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили и Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе прошли на фоне глобальной турбулентности, когда международная система безопасности переживает один из самых сложных периодов последних десятилетий.

В этой связи особое значение приобретают слова главы азербайджанского государства о том, что Южный Кавказ из зоны конфликтов постепенно трансформируется в пространство мира, стабильности и сотрудничества. Вне всякого сомнения, это отражение реальных процессов, которые стали возможны после восстановления территориальной целостности Азербайджана и запуска мирной повестки в регионе.

Важно подчеркнуть, что посыл Баку о необходимости сохранить и укрепить эту новую реальность адресован, прежде всего, Армении. Внутриполитическая динамика в этой стране по-прежнему характеризуется борьбой между сторонниками мирного урегулирования и реваншистскими силами, готовыми поставить под угрозу достигнутый прогресс.

На этом фоне отношения между Азербайджаном и Грузией действительно можно рассматривать как эталон добрососедства. Они выстроены на прочной основе взаимного уважения, доверия и учета национальных интересов. На протяжении десятилетий Баку и Тбилиси демонстрируют редкое для постсоветского пространства единство позиций по ключевым вопросам международного права - прежде всего, по принципу территориальной целостности государств.

Обе страны неизменно придерживаются линии взаимного признания границ и невмешательства во внутренние дела друг друга. Более того, Азербайджан и Грузия последовательно поддерживают друг друга в международных организациях, усиливая свои позиции на глобальной арене.

И у этого характера отношений между нашими странами есть и экономический фундамент. Очевидно, что Средний коридор становится ключевым элементом геоэкономической архитектуры Евразии. Его центральный участок проходит именно через территории Азербайджана и Грузии, соединяя Каспийское море с Черноморским регионом.

Напомню, что данный маршрут включает в себя порты на Каспии, прежде всего Бакинский международный морской торговый порт в Аляте, а также железнодорожную инфраструктуру Азербайджана и железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, плюс грузинские порты Поти и Батуми, обеспечивающие выход к Черному морю. А расширение Среднего коридора, о котором было сказано на сегодняшней встрече в Тбилиси, предполагает модернизацию портовой инфраструктуры, увеличение пропускной способности железных дорог, цифровизацию логистики и сокращение транзитного времени.

В любом случае, значение проекта трудно переоценить. Ведь он снижает зависимость Евразии от традиционных маршрутов, усиливает роль Южного Кавказа как транзитного хаба, приносит стабильные доходы от транзита, стимулирует развитие инфраструктуры и логистики. И поэтому данный проект имеет большие перспективы. При этом, одним из ключевых направлений сотрудничества мжду Азербайджаном и Грузией остается энергетика. Азербайджанские ресурсы выходят на мировые рынки именно через территорию Грузии. Это касается как нефти, так и газа.

Уместно напомнить, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан уже два десятилетия остается символом успешного регионального сотрудничества. Он обеспечивает поставки каспийской нефти на мировые рынки, минуя традиционные узкие места. Не менее важен и Южный газовый коридор, который стал одним из ключевых факторов энергетической безопасности Европы.

Примечательно, что экспорт азербайджанского газа в европейские страны начинается именно с Грузии, что подчеркивает ее стратегическую роль. Рост этих поставок - почти на 60% по сравнению с 2021 годом - свидетельствует о возрастающем значении Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов. В условиях глобальной энергетической нестабильности этот фактор приобретает особую ценность.

В целом, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами демонстрирует устойчивый рост. Товарооборот уже превысил 800 млн долларов, и при сохранении текущей динамики вполне реалистично достижение отметки в 1 млрд долларов в ближайшей перспективе. Азербайджан остается одним из крупнейших инвесторов в грузинскую экономику. Объем вложений достиг 3,7 млрд долларов, что говорит как о благоприятном инвестиционном климате в Грузии, так и о финансовых возможностях Баку.

Сотрудничество охватывает широкий спектр сфер: транспорт и логистика, энергетика, банковский сектор, туризм, строительство и инфраструктура. Безусловно, включение Армении в региональные экономические процессы могло бы стать важным фактором устойчивого развития Южного Кавказа. Однако в течение десятилетий Ереван делал ставку на политику территориальных претензий и оккупации, что фактически изолировало страну от ключевых проектов.

Правда, после изменения военно-политической реальности и активного продвижения мирной повестки со стороны Баку ситуация начала трансформироваться. Сегодня у Армении есть шанс стать частью региональных транспортных и энергетических инициатив, однако для этого необходим окончательный отказ от реваншистской риторики и практики. И именно азербайджано-грузинские отношения могут стать примером того, как два независимых, соседних государства реализовывают мирную, взаимовыгодную повестку.