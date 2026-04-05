Источник: Агентство Международной Информации Trend

Пока в мире продолжаются споры о переделе торговых маршрутов, два соседних государства на Южном Кавказе, делают то, о чем другие только говорят: превращают свое географическое положение в реальные деньги и реальное влияние. Азербайджан и Грузия - это не просто партнеры по Среднему коридору. Они уже стали хребтом этого важнейшего транспортного маршрута.

Цифры при этом говорят сами за себя, и говорят громко. В 2025 году контейнерные перевозки через Азербайджан выросли на 19% и достигли 135 тысяч TEU. Транзит прибавил 20% - 66,3 тысячи TEU. По Среднему коридору прошло более 390 контейнерных блок-поездов по маршруту Китай-Европа. Это не рост - это разгон. На грузинском конце этой цепочки картина не менее показательная: по итогам 2025 года транзит составил почти 58% всего железнодорожного грузооборота страны. Азербайджан при этом уверенно занял первое место среди источников железнодорожного импорта в Грузию - 32% в третьем квартале. Для сравнения: в начале того же года эта доля была вдвое меньше. Партнерство, как видим, не просто работает, а ускоряется.

За этими цифрами стоит конкретная работа, которая прошла почти незамеченной на широкой повестке, но имеет вполне ощутимые последствия для любого грузоотправителя. В октябре 2025 года в Алматы железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали план цифровизации грузовых перевозок. Результат оказался впечатляющим: время оформления документов для транзитных грузов, проходящих через Грузию, сократилось с восьми-девяти часов до сорока минут - почти на порядок. В логистике время - это буквально деньги, и этот шаг сделал коридор значительно дешевле для всех его пользователей. Это не просто техническое улучшение. Это сигнал рынку: коридор работает всерьез.

Если посмотреть на хронологию последних месяцев, бросается в глаза одна вещь: Баку и Тбилиси буквально не выходят из переговорных комнат. В феврале 2026 года директор Агентства морского транспорта Грузии Иване Абашидзе встретился с генеральным консулом Азербайджана Фуадом Азизовым - на повестке морские перевозки, региональная связность и стратегическая роль Среднего коридора. В те же недели Грузия официально присоединилась к международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут" - структуре, которую Азербайджан создавал вместе с Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном с 2024 года. Задача ассоциации - единые тарифы, единые технологии перевозки, единые логистические продукты. Грузия вошла в эту архитектуру как полноправный участник. 26 февраля на бизнес-форуме в формате Грузия-Азербайджан-Турция министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров говорил уже не о намерениях, а о конкретных механизмах углубления интеграции.

Было бы наивно обсуждать все это в вакууме - транзит давно стал частью большой геополитики. После 2022 года глобальные грузоотправители начали лихорадочно искать маршруты в обход традиционных. Северный коридор через Россию стал токсичным для западного бизнеса. Южный - через Иран - остается закрытым для большинства западных компаний из-за санкций, а с учетом происходящего вокруг Исламской Республики в эти недели, судьба любой логистиски через Иран уходит в разряд теоретических разговоров. На этом фоне Средний коридор оказался не просто альтернативой, а единственной работающей альтернативой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом прямо в своем выступлении на XIII Глобальном Бакинском форуме в марте этого года: "Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растет, и мы играем роль важного транзитера для многих стран как на Западе, так и на Востоке".

За этими словами - конкретные цифры: за последние три года объем грузоперевозок через страну вырос почти на 90%. Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция осознают этот момент - именно поэтому ещё в 2022 году они согласовали совместную дорожную карту развития маршрута до 2027 года, а встречи транспортных ведомств стали едва ли не регулярнее, чем саммиты глав государств.

Горизонт при этом уже обозначен с обеих сторон. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сформулировал его четко: к 2030 году страна завершит строительство всех сегментов Среднего коридора на своей территории - автомагистрали, железные дороги, портовая инфраструктура. "Мы маленькая страна, но у нас очень стратегическое местоположение, и мы им пользуемся", - сказал он. Ильхам Алиев смотрит на те же сроки с той же уверенностью: по его словам, к 2030 году пропускная способность Среднего коридора увеличится втрое по сравнению с 2021 годом, а время транзита сократится вдвое. Два лидера говорят об одном проекте - и говорят в унисон.

Конкуренция за транзитные потоки будет только усиливаться. В этой ситуации у Азербайджана и Грузии есть одно ключевое преимущество - предсказуемость. Маршрут работает, документы оформляются за сорок минут, поезда идут по расписанию, договоренности выполняются. В мире, где логистика все больше напоминает геополитическую шахматную доску, это дорогого стоит - в прямом смысле слова.