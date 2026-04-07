Азербайджано-грузинское стратегическое партнерство

Уровень стратегического партнерства между Баку и Тбилиси может служить образцом для всего мира.

Об этом в беседе с Day.Az заявил грузинский политолог Давид Чхеидзе.

"На протяжении многих лет Грузия и Азербайджан поддерживают тесные и стабильные хорошие отношения, основанные прежде всего на взаимном доверии. Важно отметить, что обе страны совместно реализовали проекты регионального и международного значения. Среди них особого внимания заслуживает проект подводного кабеля через Черное море, который в настоящее время находится в стадии реализации и значительно повышает международное значение и роль Грузии и Азербайджана.

Нынешний уровень стратегического партнерства между этими двумя странами может даже служить образцом для всего мира, поскольку эти отношения основаны на взаимном уважении, доверии и стабильности. Это партнерство не меняется на фоне глобальных процессов; напротив, несмотря на усилия внешних игроков, обе страны в полной мере осознают свою роль в регионе и подходят к отношениям с высокой ответственностью", - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан является одним из крупнейших инвесторов для Грузии, и азербайджанские инвестиции продолжают расти. В свою очередь, Грузия является надежным партнером с высоким экономическим ростом, гибким законодательством и стабильной деловой средой.

"Нынешняя ситуация в мире ставит перед нашими странами новые вызовы и открывает новые возможности, что, естественно, обуславливает необходимость перехода на новый этап сотрудничества и партнерства. Наш регион сегодня важнее, чем несколько лет назад, он становится пространством мира и сотрудничества. Происходящие глобальные процессы открыли новые возможности для региона, и для полного использования этих возможностей необходимы согласованные и скоординированные действия. Хотя Грузия и Азербайджан в прошлом отличались таким сотрудничеством, сегодня необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый, более высокий уровень", - сказал Чхеидзе.

По его словам, азербайджано-грузинское экономическое сотрудничество традиционно является одним из важнейших и стабильных направлений двусторонних отношений.

"Более 30 лет это партнерство основывается на взаимовыгодных проектах, которые не только укрепляют экономику обеих стран, но и имеют региональное и международное значение. Сегодня основу азербайджано-грузинского экономического партнерства составляют несколько крупных международных проектов, имеющих особое значение для обеих стран. Традиционные энергетические коридоры играют особую роль. Азербайджан является одним из основных мировых поставщиков газа и нефти, а Грузия - надежным посредником и транзитной страной.

Одним из важнейших проектов является подводный кабель через Черное море. Этот проект объединяет Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию и направлен на передачу возобновляемой энергии (солнечной и ветровой) из Каспийского региона в Европу. Технико-экономические обоснования завершены, и ведутся дальнейшие этапы (исследования на суше, экологическая оценка). Это не только энергетический проект, но и геополитический, который превратит Грузию и Азербайджан в "центры зеленой энергетики" и повысит их роль в энергетической безопасности Европы", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что наряду с этими масштабными проектами реализуется множество локальных проектов, таких как образовательные и культурные проекты, бизнес-форумы, сотрудничество в области ИТ и инноваций, развитие туризма, сельского хозяйства и поддержка малого и среднего бизнеса.

"В будущем экономическое сотрудничество может расшириться в области зеленых технологий, цифровой экономики и региональной инфраструктуры. Один из важнейших проектов региона - Средний коридор - является наиболее динамично развивающейся логистической и геополитической инициативой в Евразии сегодня. Он соединяет Китай, Центральную Азию и Европу. В контексте грузино-азербайджанских отношений этот коридор является не только транзитным маршрутом, но и ядром стратегического партнерства между двумя странами, важной основой для совместной инфраструктуры, энергетического сотрудничества и экономической диверсификации", - сказал он.

По его словам, Средний коридор играет ключевую роль в региональной транспортной связности, создавая новые связи между Центральной Азией, Южным Кавказом и Турцией - регионами, которые в прошлом в значительной степени зависели от российских и иранских маршрутов.

"С 2022 года грузооборот коридора резко возрос: в 2024 году он достиг около 4,5 миллиона тонн (рост на 62 процента), а за первые одиннадцать месяцев 2025 года Азербайджанские железные дороги перевезли 350 блок-поездов из Китая, что на 34 процента больше, чем в предыдущем году. В этом процессе особое значение имеет сотрудничество между Грузией и Азербайджаном, поскольку эти две страны фактически являются "двигателем" коридора. Обе страны получают транзитные доходы, создают новые рабочие места и снижают зависимость от внешних маршрутов. В этом контексте важен визит Президента Ильхама Алиева в Тбилиси 6 апреля 2026 года, в ходе которого обсуждалась возможность совместных инвестиций в третьи страны, что напрямую указывает на перспективы расширения коридора. Теоретически такие инвестиции могут быть осуществлены в Центральной Азии, Турции или других транзитных странах, где оба государства уже заинтересованы в развитии Среднего коридора", - сказал политолог.

Чхеидзе отметил, что в результате Средний коридор перестал быть просто логистическим проектом, он стал новым этапом в грузино-азербайджанских отношениях, который принимает форму стратегического альянса.

"Этот альянс превращает Южный Кавказ в независимого и конкурентоспособного игрока в глобальной торговой системе. Если модернизация инфраструктуры продолжится и инвестиции будут расширяться, в том числе в третьи страны, Средний коридор имеет потенциал стать одним из главных столпов экономической независимости региона. 2026 год можно считать поворотным моментом в этом направлении, где грузино-азербайджанское сотрудничество сыграет решающую роль", - сказал он.

По мнению политолога, энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Грузией имеет стратегическое значение для Европы, поскольку обеспечивает диверсификацию и безопасность энергоснабжения.

"Существующие нефтегазовые маршруты успешно функционируют, обеспечивая транзит и создавая стабильную основу. Их перспективы позитивны, они будут функционировать в долгосрочной перспективе и могут даже расшириться. Подводный энергетический кабель через Черное море - это новое "зеленое" направление, которое принесет нашим странам как экономические, так и политические выгоды. По общей оценке, эти два направления хорошо дополняют друг друга: традиционные газ и нефть обеспечивают стабильность, а подводный кабель через Черное море - зеленую энергию будущего, которая принесет пользу обеим странам и Европе в целом. На фоне продолжающихся геополитических изменений в регионе и снижения российского влияния грузино-азербайджанское партнерство является одним из наиболее надежных столпов стабильности и безопасности на Южном Кавказе", - сказал он.

Чхеидзе подчеркнул, что Грузия и Азербайджан, две страны с растущей экономикой и высоким потенциалом, фактически "задают тон" в регионе.

"Их сотрудничество обеспечивает стабильное функционирование энергетических и торговых коридоров. Кроме того, обе страны играют важную роль в международной экономике, торговле и логистике: они создают надежный мост между Европой и Азией, привлекают инвестиции и способствуют интеграции региона с мировыми рынками. Учитывая прошлые стратегические отношения и нынешнюю мирную динамику, разговоры о формировании устойчивого регионального альянса вполне оправданы. Эта идея имеет реальные перспективы, особенно если будут продолжены совместные инфраструктурные проекты, углубится экономическая интеграция и будет проводиться политика поддержки мира в регионе. Сегодня грузино-азербайджанское партнерство касается не только двух стран; оно предоставляет всему Южному Кавказу возможность стать более стабильным, конкурентоспособным, экономически сильным и важным игроком", - добавил политолог.

Али Гасымов