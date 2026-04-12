https://news.day.az/officialchronicle/1827363.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Пасхи - ФОТО
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с Пасхой, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!"
