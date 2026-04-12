Пезешкиан назвал условие для заключения соглашения с США

Тегеран может прийти к справедливому соглашению с Соединёнными Штатами при условии соблюдения Вашингтоном международного права и учета "красных линий" Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Исламская Республика готова к заключению сбалансированного и справедливого соглашения, которое обеспечит мир и долгосрочную стабильность в регионе.

Он отметил, что достижение договоренности возможно, если США будут действовать в рамках международных норм.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.