Трамп пригрозил Китаю

Американский президент Дональд Трамп предостерег Китай от гипотетических поставок вооружений в Иран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Посольство КНР в Вашингтоне ранее опровергло утверждения телеканала CNN о том, что Китай якобы планирует поставить Ирану средства противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель. "Китай никогда не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта, приведенная информация не соответствует действительности", - заявил ТАСС пресс-секретарь китайского диппредставительства в США Лю Пэнъюй. Так он прокомментировал публикацию телеканала, в которой со ссылкой на источники утверждается, что Китай готовится поставить Ирану через третьи страны переносные зенитные ракетные комплексы.

"Китай, будучи ответственной крупной державой, выполняет свои международные обязательства. Мы призываем американскую сторону воздержаться от безосновательных обвинений, вредоносных спекуляций и погонь за сенсациями. Мы надеемся, что заинтересованные стороны приложат больше усилий для снижения напряженности", - подчеркнул Лю Пэнъюй.