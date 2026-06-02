Милли Меджлис объявил повестку внеочередной сессии

Стала известна повестка дня заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса, которое состоится 5 июня, передает Day.Az.

Согласно информации, на заседании будут обсуждены следующие 8 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дипломатической службе" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики" в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики № 150-VIIQD от 7 марта 2025 года "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О борьбе с коррупцией";

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (первое чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнении" (первое чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" (первое чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об охране зеленых насаждений"" (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках" (второе чтение).