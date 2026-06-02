Vimal Fire Controls о пожарной автоматизации в нефтегазе

Нефтегазовая отрасль ускоряет внедрение интеллектуальных систем пожарной безопасности для сокращения ущерба от аварий и возгораний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор по продажам и маркетингу компании Vimal Fire Controls Pvt. Ltd. Фалгун Доши на панельной сессии в рамках 31-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия", проходящей в Баку.

По его словам, традиционные методы противопожарной защиты постепенно уступают место современным автоматизированным решениям, позволяющим значительно быстрее выявлять возгорания и реагировать на чрезвычайные ситуации.

"Сегодня отрасль переходит от гидрантов, водяных мониторов и ручных средств тушения к автоматическому обнаружению пожаров, интеллектуальным системам подавления огня, дистанционному управлению, тепловизионному мониторингу и беспилотному наблюдению", - отметил он.

Доши подчеркнул, что главная цель внедрения новых технологий заключается в сокращении времени обнаружения пожара, ускорении реагирования и минимизации ущерба для объектов и окружающей среды.

По его словам, нефтегазовые объекты, включая LNG-терминалы, нефтехимические комплексы, морские платформы, резервуарные парки и нефтебазы, остаются одними из наиболее уязвимых к пожарам элементов энергетической инфраструктуры.

Он отметил, что крупные пожары регулярно происходят в различных странах мира, включая Кувейт, Малайзию, Индию и США, а ущерб от подобных инцидентов может достигать сотен миллионов долларов.

По словам представителя компании, особую опасность представляют резервуары с плавающей крышей, где большинство возгораний начинается в зоне уплотнений. Причинами могут стать удары молнии, статическое электричество, механическое трение и скопление углеводородных паров.

Доши добавил, что дальнейшее развитие систем автоматического обнаружения и тушения пожаров станет одним из ключевых направлений повышения безопасности объектов нефтегазовой отрасли.