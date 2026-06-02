Нарек «вырыл могилу» для своего дяди

Автор: Мехти Ахмедзаде

Нарек Карапетян раскопал для своего дяди "могилу", открыто признав то, что Самвел напрямую спонсировал незаконные вооруженные формирования в Карабахе, тем самым фактически подтвердив одно из ключевых обвинений, которые Азербайджан выдвигал еще несколько лет назад.

"Самую большую поддержку армянской обороне во время 44-дневной войны среди всех армянских бизнесменов из Армении и диаспоры оказал Самвел Карапетян, и сегодня слова экс-министра обороны Давида Тонояна это четко зафиксировали", - заявил Нарек армянским журналистам.

Таноян, кстати, тоже подтвердил предоставление Самвелом Карапетяном "значительной и масштабной помощи как до 2018 года, так и после".

Кроме того, племянничек возмущен несправедливостью, мол "люди до сих пор ставят под сомнение вклад Карапетяна в безопасность".

То есть перед нами фактическое признание международного преступления и подтверждение закономерности действий Азербайджана о розыске и заочном аресте.

Напомним, что в июне 2021-го года Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу Союза армян России Ару Абрамяна, главу группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, а также главу компании Royalsys Engineering Давида Галустяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Карабахе.

Согласно заявлению, против Абрамяна, Карапетяна и Галустяна были выдвинуты обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями 100.1 ("Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны"), 218.1 ("Создание преступного сообщества с целью осуществления тяжких и особо тяжких преступлений"), 228.3 ("Незаконное приобретение, передача, хранение или продажа оружия и боеприпасов"), 279.1 ("Создание незаконных вооруженных групп, участие в их создании или обеспечении") и 206.4 ("Участие в организованной контрабанде") Уголовного кодекса Азербайджана. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Троица организовала в 2001-2021 годах "неоднократные поставки оружия, боеприпасов, взрывчатки и прочего оборудования военного назначения".

"Эти поставки производились на территорию Армении и оккупированных территорий Азербайджана различными пассажирскими рейсами, военным бортом Ил-76 ВВС Армении, а также специально приобретенным Арой Абрамяном грузовым Ил-76", - отмечалось также в заявлении.

Нарек думал, что своим признанием он заработает лишний пиар за 6 дней до выборов, однако по факту, во-первых, сам предоставил Баку публичное подтверждение того, что дело против Карапетяна имеет под собой серьезную фактическую основу. Это дополнительный для Азербайджана аргумент, чтобы продолжить уголовное преследование.

Во-вторых, он подтвердил, что все их разглагольствования о "мирной повестке" на самом деле являются фальшью, ибо, ясное дело, что не может быть у спонсировавшего терроризм человека никаких намерений на мир.

Даже если Карапетян вдруг изберется (по факту не имеет права - не является гражданином Армении) и попытается спрятаться за креслом премьера, это не снимет с него выдвинутых обвинений. Международный розыск и заочный арест остаются отдельной правовой реальностью, а его политический статус в Армении не лишает Баку права добиваться его привлечения к ответственности. Кроме того, для Азербайджана такой человек в армянской власти - это персона нон грата.

Поэтому для армянских избирателей, если они хотят мира на Южном Кавказе, Карапетяны должны быть последним выбором в это воскресенье. Ничем хорошим для них эта кандидатура не обернется.