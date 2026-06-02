bp и SOCAR объединят сейсмические данные по азербайджанскому сектору Каспия

В рамках совместного проекта, реализуемого компаниями bp и SOCAR, планируется объединить все существующие сейсмические данные по азербайджанскому сектору Каспийского моря в единую базу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент bp по подземным ресурсам в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Дэн Спаркс на панельной дискуссии во второй день Бакинской энергетической недели.

По его словам, хотя в нефтегазовой индустрии компании обычно воспринимаются как конкуренты, на самом деле сотрудничество между операторами, работающими в одном регионе, приносит гораздо больше пользы, чем соперничество. Дэн Спаркс отметил, что основная конкуренция идет с другими регионами мира, так как рынки с более низкой себестоимостью добычи получают преимущество в привлечении инвестиций.

Он подчеркнул, что такие крупные проекты, как "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), за долгие годы прошли большой этап развития, и на этих площадях возможно создание новой инфраструктуры, судов и технических мощностей: "Однако в будущих проектах подобные широкие финансовые возможности будут доступны не всегда. По этой причине устойчивое развитие отрасли возможно только за счет обмена ресурсами и технологиями между компаниями. Совместно используемая инфраструктура - включая платформы, оборудование и суда - создает условия для появления новых возможностей в регионе".

Дэн Спаркс особо подчеркнул высокий уровень сотрудничества между bp и SOCAR, выразив мнение, что в будущем эта модель может расшириться за счет участия и других компаний.

В качестве успешного примера в этой сфере он привел канадскую провинцию Альберта. По его словам, в этом регионе действует система открытого обмена данными, что позволяет компаниям более эффективно разрабатывать месторождения. "В опыте Альберты геологические и технические данные по всем скважинам находятся в открытом доступе. Эта система позволяет компаниям использовать общую платформу, а не только собственные внутренние базы данных, что дает возможность открывать еще больше запасов", - сказал он.

Дэн Спаркс вновь напомнил, что совместный проект bp и SOCAR как раз нацелен на консолидацию всех имеющихся сейсмических данных по азербайджанскому сектору Каспия в единый массив.

По его словам, Каспийский бассейн - чрезвычайно богатый углеводородами регион, однако здесь все еще остаются недостаточно изученные участки и пробелы в сейсмических данных. Он добавил, что в этом плане ситуация отличается от Мексиканского залива, который более масштабно и детально охвачен сейсморазведочными работами.

Представитель bp подчеркнул, что на следующем этапе для восполнения этих пробелов и получения новых данных критически важно расширять сотрудничество между компаниями. "Этот процесс не может быть осуществлен силами одной компании. Успех возможен только благодаря совместным усилиям и обмену информацией", - заключил Дэн Спаркс.