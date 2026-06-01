https://news.day.az/officialchronicle/1838390.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по вопросам прокладки энергетических кабелей Сегодня мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по вопросам прокладки энергетических кабелей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил, в частности, в выступлении на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума.
Отметив, что Черноморский энергетический кабель будет проложен из Азербайджана в Грузию и далее через Черное море - в Румынию, Венгрию и многие другие страны, глава государства сказал, что в стадии реализации находится и другой проект - наземная линия электропередачи Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария.
