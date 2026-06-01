Источник: Агентство международной информации Trend

Центральная Азия превращает Каспий в энергетический мост, открывая себе прямой путь к европейскому рынку через Азербайджан.

С 1 по 3 июня Баку вновь станет ключевой площадкой для обсуждения будущего региональной энергетики в рамках Бакинской энергетической недели, объединяющей "Caspian Oil & Gas" - 31-ю Международную Выставку "Нефть и Газ Каспия", "Caspian Power" - 14-ю Каспийскую Международную Выставку "Чистая Энергетика" и 31-й Бакинский Энергетический Форум. Форум давно вышел за рамки традиционной нефтегазовой повестки. Сегодня это практическая платформа, где обсуждаются конкретные механизмы интеграции Центральной Азии, Южного Кавказа и Европы через энерготранзит, зеленую генерацию и новые инфраструктурные проекты.

Для Центральной Азии это вопрос не только энергетической трансформации, но и диверсификации экспортных маршрутов. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан обладают значительным потенциалом в солнечной и ветровой энергетике, однако для выхода на внешние рынки необходим надежный транзитный маршрут. Азербайджан уже выступает таким связующим хабом благодаря действующей инфраструктуре Южного газового коридора, географическому положению и многолетнему опыту работы с международными энергетическими компаниями.

Центральным проектом остается Транскаспийский зеленый энергетический коридор. Совместное Объединение Зеленого Коридора, созданное Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, уже работает над технико-экономическим обоснованием проекта при поддержке Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Завершение обоснования ожидается в 2026-2027 годах.

Проект предусматривает запуск подводного кабеля через Каспий с начальной мощностью передачи около 4 гигаватт с 2032 года и дальнейшим расширением до 6 гигаватт. К 2030 году ожидается интеграция до 5 гигаватт мощностей возобновляемой энергетики. Это уже не политическая декларация, а инфраструктурная инициатива с конкретной финансовой и институциональной поддержкой.

Экономические показатели подтверждают ускорение интеграции. За девять месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос на 58%, превысив 1 миллиард долларов США. Казахстан обеспечил около 600 миллионов долларов, что на 224,5 миллиона больше, чем годом ранее. Торговля с Узбекистаном достигла 472,5 миллиона долларов. Долгосрочная цель - увеличение взаимного товарооборота в формате Центральная Азия плюс Азербайджан до 20 миллиардов.

Рост сотрудничества сопровождается масштабными инвестициями. Прямые иностранные инвестиции из азиатских стран в Центральную Азию выросли в 2,3 раза - с 29,9 миллиарда в 2016 году до 68 миллиардов к середине 2025-го. Энергетика остается главным драйвером этого роста. Евразийский банк развития уже сформировал зеленый портфель на 2 миллиарда, половина которого направлена на проекты ВИЭ. С 2015 года профинансировано создание 1,2 гигаватта возобновляемых мощностей.

Азербайджан активно усиливает собственный энергетический потенциал, выступая надежным связующим звеном. Установленная мощность ВИЭ выросла с 1,184 мегаватта (МВт) в 2016 году до 1,826 МВт в 2025-м. Доля возобновляемых источников в структуре генерации увеличилась с 5,5% в 2020 году до 13,5% в 2024-м. Среди крупнейших проектов - Биласуварская солнечная электростанция мощностью 445 МВт, Нефтчалинская солнечная электростанция на 315 МВт, СЭС "Шафаг" на 240 МВт и Хызинская ветровая электростанция на 240 МВт.

Дополнительным фактором выступает потенциал Каспия. Оценки морской ветроэнергетики в Каспийском море достигают 845 ГВт, а солнечный потенциал Центральной Азии, включая Туркменистан, оценивается в сотни гигаватт. На этом фоне запланированные инвестиции в энергетическую инфраструктуру Центральной Азии и Кавказа уже достигают 289 миллиардов долларов.

На Бакинской энергетической неделе 2026 ожидается подписание новых меморандумов по развитию Транскаспийского зеленого энергетического коридора, соглашений по солнечным и ветровым проектам, а также проведение отдельного Central Asia Energy Transition Investment Forum (Форума инвестиций в энергетический переход Центральной Азии) при участии Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). В центре внимания будут хранение энергии, цифровизация энергосистем, зеленый водород и развитие Среднего коридора.

Именно такие площадки показывают, как регион переходит от заявлений к реализации. Азербайджан здесь выполняет связующую функцию не только как принимающая сторона форума, но и как стратегический энергетический и логистический узел. Соединяя ресурсный потенциал Центральной Азии с европейскими рынками, Баку превращает географическое положение в работающую инфраструктуру и формирует основу для новой энергетической архитектуры всего региона.