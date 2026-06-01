Канье Уэст установил мировой рекорд по посещаемости на концерте в Стамбуле

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что его концерт в турецком Стамбуле, на который пришли более 118 тыс. человек, стал самым посещаемым выступлением с платными билетами в истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Türkiye Today.

"Я просто хочу сказать вам, что мы только что побили рекорд, собрав 118 тыс. зрителей на самом большом стадионном концерте за всю историю", - сказал Уэст со сцены Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле во время концерта, прошедшего 30 мая.

Пока нет сертифицированных подтверждений поставленному рекорду, кроме утверждений самого рэпера и организаторов концерта.

Уэст также проведет летом в рамках мирового тура концерты в Албании, Грузии, Испании и Нидерландах.