Новая аграрная программа Азербайджана - как изменится сельское хозяйство

Автор: Лейла Таривердиева

В конце мая была утверждена Государственная программа по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджане на 2026-2030 годы.

Утверждение новой Госпрограммы свидетельствует о том, что аграрный сектор Азербайджана вступает в новый этап, сочетающий в себе и новые возможности, и серьезные вызовы. Фактически речь идет о планах государства по обеспечению продовольственной устойчивости страны в условиях климатических изменений, дефицита воды и нестабильной мировой экономики.

Как известно, изменение климата уже привело к трансформациям на мировых продовольственных рынках. Во многих странах снижаются запасы продовольствия, снижается урожайность основных культур, сокращаются запасы воды для орошения и провоцирует рост мировых цен. Засухи и наводнения, сменяя друг друга, приводя к массовой гибели посевов и потере плодородного слоя почвы. Для предотвращения глобального продовольственного кризиса мировое сообщество переходит к адаптивным методам сельского хозяйства.

Аграрная сфера Азербайджана тоже адаптируется к новым условиям.

Страна существенно увеличила производство зерновых, овощей, фруктов и продукции животноводства. Азербайджан входит в число крупных производителей хурмы, граната и фундука в регионе, а экспорт сельхозпродукции стал одним из важнейших направлений ненефтяного экспорта.

Однако зависимость от импорта по ряду важных категорий товаров пока остается. Несмотря на рост собственного производства, Азербайджан все еще не обеспечивает себя полностью пшеницей, кормами, растительными маслами и рядом видов мясной продукции. Поэтому новая Госпрограмма уделяет особое внимание созданию специализированных хозяйств по производству пшеницы, хлопка и животноводческой продукции.

Особенно показательна ситуация с зерновым сектором. Президент Ильхам Алиев на недавнем совещании по вопросам сельского хозяйства озвучил некоторые цифры. По его словам, мы обеспечиваем себя пшеницей всего лишь на 55 процентов, и, к сожалению, этот коэффициент не увеличивается. "Мы топчемся на месте. Уже сколько лет у нас пшеница производится на этом же уровне, несмотря на то, что был придан большой импульс, создано много агропарков. Отмечу также, что создание агропарков сыграло очень большую роль в развитии сельского хозяйства. Несмотря на это, производство пшеницы и коэффициент самообеспеченности у нас не растут. Внутреннее производство составляет 1 миллион 573 тысячи тонн, импорт - 1 миллион 267 тысяч тонн. Мы должны сократить этот импорт. Конечно, учитывая наше географическое положение, посевные угодья и необходимость выращивания другой сельскохозяйственной продукции, мы не должны ставить цель обеспечить себя продовольственной пшеницей на 100 процентов. Однако, в любом случае, 55 процентов - это неприемлемый показатель, и он обязательно должен быть увеличен", - подчеркнул Президент.

Намного лучше ситуация с другими зерновыми культурами, где импорт составляет менее 5 процентов.

Еще одна ключевая проблема - вода. Азербайджан относится к странам с ограниченными водными ресурсами. Более 70 процентов основных водных запасов формируется за пределами страны, а климатические изменения приводят к сокращению осадков и учащению засух, чередующихся с наводнениями. Для сельского хозяйства, которое потребляет до 70-80 процентов всей используемой воды, это становится критическим фактором.

В настоящее время в Азербайджане реализуется Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов на 2024-2040 годы. В ее рамках будут проведены цифровые реформы в сфере водного хозяйства, созданы системы мониторинга в режиме реального времени, Электронная информационная система по водным ресурсам. Документ предусматривает расширение применения современных методов орошения до 10 процентов к 2027 году, обеспечение 85 процентов населения питьевой водой и 90 процентов водой для сельхозугодий, развитие альтернативных источников, а также сокращение потерь воды в системах водоснабжения и орошения. Не случайно в новой Госпрограмме отдельная роль отведена Государственному агентству водных ресурсов. Без модернизации ирригационной системы аграрный рост становится невозможным. Потери воды в старых каналах и оросительных сетях по-прежнему остаются очень высокими. Во многих районах сохраняется проблема засоления почв и неэффективного распределения воды.

На проблему потерь обратил внимание в своем выступлении на совещании с правительством в начале января Президент Ильхам Алиев. Глава государства заявил, что если бы потери были на низком уровне, то даже имеющихся запасов воды нам сегодня хватало бы. Потери воды, по словам Президента, составляют приблизительно 40-45 процентов.

Отдельное направление программы - животноводство. Для развития этой сферы государство запускает механизм субсидирования кредитов для хозяйств, использующих современные технологии и племенной скот. Важной деталью программы стало также решение о полной идентификации скота через цифровую систему пищевой безопасности.

Не меньше внимания требует ситуация в сфере перерабатывающей отрасли. Сегодня Азербайджан экспортирует значительную часть сельхозпродукции в сыром виде, теряя потенциальную добавленную стоимость. Например, фрукты, овощи и хлопок часто поставляются без глубокой переработки. Новая Госпрограмма будет способствовать переходу от сырьевой модели к агропромышленной. Именно поэтому акцент делается не только на производстве, но и на переработке продукции.

Для экономики это принципиально важно. Переработанная продукция приносит госбюджету больше доходов, чем экспорт сырья. Кроме того, переработка создает рабочие места в регионах и снижает зависимость от колебаний цен на сырье.

Особого внимания заслуживает включение в Госпрограмму рыболовства и аквакультуры. Для Азербайджана это сравнительно новая, но потенциально перспективная отрасль. Сегодня внутренний рынок рыбы в значительной степени зависит от импорта, хотя страна обладает выходом к Каспийскому морю и значительными внутренними водными ресурсами.

Проблема в том, что традиционное рыболовство на Каспии давно сталкивается с ограничениями из-за сокращения биоресурсов и экологических проблем. Особенно остро стоит вопрос осетровых пород. Поэтому государство делает ставку именно на аквакультуру - искусственное разведение рыбы. Мировой опыт показывает, что аквакультура становится одним из самых быстрорастущих сегментов продовольственного рынка. Сегодня более половины всей рыбы в мире производится именно искусственным способом. Азербайджан пока значительно отстает от глобальных трендов, однако новая программа свидетельствует о намерении изменить ситуацию. Символично, что государство готово субсидировать кредиты рыбоводческим хозяйствам на срок до пяти лет. Это показывает, что Баку рассматривает аквакультуру уже не как второстепенное направление, а как часть стратегии продовольственной безопасности и диверсификации экономики.

Новая Госпрограмма имеет и важный геополитический контекст. После освобождения территорий, Карабах и Восточный Зангезур рассматриваются как платформа для развития "умного" сельского хозяйства. Именно там могут появиться новые агропарки, современные животноводческие комплексы и высокотехнологичные ирригационные системы.

По мнению экспертов, прежняя модель аграрного роста исчерпывает себя - изменения климата требуют новых подходов. На протяжении двух десятилетий Азербайджан активно инвестировал в инфраструктуру регионов, субсидирование фермеров, мелиорацию и обновление техники. Эти меры позволили заметно повысить самообеспечение по ряду направлений. Однако сегодня страна, как и весь мир, сталкивается уже с другими вызовами. Изменение климата можно назвать на сегодня основным вызовом аграрной сфере и продовольственной безопасности.

В этой изменившейся реальности необходимы новые меры, новые подходы и новые идеи. Утвержденная в мае Президентом Госпрограмма эти новые подходы как раз и определяет.