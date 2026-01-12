Азербайджан отвечает на глобальную проблему водного дефицита

Автор: Лейла Таривердиева

Вода это основа жизни. Жизни и людей, и целых государств. Если страна сталкивается с водным кризисом, она останавливается в развитии. В современном мире вода это вопрос и выживания, и национальной безопасности. За обладание источниками воды сегодня, как и тысячи лет назад идут войны. Но в наше время вопрос приобрел еще большую остроту, потому что запасов пресной воды на планете становится все меньше.

Есть страны, которым не грозит столкнуться с дефицитом пресной воды. Это, например, Бразилия, Россия, Канада, США, Китай. Азербайджан, к сожалению, входит в число стран с ограниченными водными ресурсами, и глобальная проблема воды, вызванная изменением климата, здесь постоянно находится на повестке. Только благодаря правильному подходу государства водная безопасность Азербайджана остается на удовлетворительном уровне. Особенно если обратить внимание на то, что происходит в некоторых соседних странах. Хотя вода относится к возобновляемым природным ресурсам, сегодня это уже не в полном мере так. Поэтому необходимы серьезные меры, масштабные государственные программы и инвестиции.

2 января под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

Хотя основной темой была столица и ее пригороды, глава государства в своем выступлении поднял более широкий круг вопросов, затрагивающий освобожденные территории и другие регионы страны. Президент подчеркнул, что все вопросы, связанные с нашей водной безопасностью, решаются системно. За последние 20 лет проделана огромная работа, и если бы эти шаги не были предприняты своевременно, то сегодня, вопросы, связанные с нашей водной безопасностью, могли бы создать нам очень серьезные проблемы, сказал Президент Азербайджана.

"Проекты по обеспечению питьевой водой и ирригации также всегда находились в центре внимания. Граждане Азербайджана хорошо помнят, что в свое время это был один из самых серьезных вопросов, беспокоивших людей. Эти вопросы также постепенно нашли свое решение. Сегодня в большинстве наших городов проекты по обеспечению питьевой водой, проекты, связанные с канализацией, реализованы, и этот процесс продолжается", - подчеркнул Президент.

Вопрос водоснабжения Баку и Абшерона остается серьезной проблемой. Это вопрос географии и климата. Эта часть страны представляет собой фактически солончаковую степь без возобновляемых источников пресной воды. Столица и Абшерон обеспечиваются водой за счет горных рек. Вода идет издалека, с севера по Самур-Абшеронскому каналу, с северо-запада по водопроводу Огуз-Габала-Баку. Касательно последнего глава государства отметил, что если бы этот водопровод не был построен, дефицит воды в Баку сегодня был бы очень серьезным.

Водопровод Огуз-Габала-Баку протяженностью 262,5 км был запущен в 2010 году. Он берет начало в Огузском районе с его многочисленными реками. Огузская вода и вода из Джейранбатанского водохранилища помогли решить проблемы водоснабжения сотен тысяч домохозяйств. Согласно Госпрограмме, капитальный ремонт магистрального трубопровода Огуз-Габала-Баку запланирован на период 2026-2031 годов. Госпрограмма также предусматривает капитальный ремонт магистрального водопровода Кура-Баку (2026-2029 годы). Кроме того, запланировано строительство новых водохранилищ, число которых составит около тридцати.

Несмотря на географию и климат, мы живем в прекрасном городе, обеспеченном всеми условиями. Из наших кранов идет прозрачная вода, 70 процентов населения получают ее бесперебойно. Реализующаяся Госпрограмма нацелена на то, чтобы довести этот показатель до 95 процентов. И не только для Баку, но и для Сумгайыта и для 64 других населенных пунктов. Для этого, как сообщил на совещании глава государства, будут построены и реконструированы магистральные каналы протяженностью более 200 км и такой же протяженности распределительные сети.

Большая работа проделана также для формирования и хранения запасов пресной воды. Это стратегический ресурс, и этому вопросу государство уделяет особое внимание. За последние 20 лет в Азербайджане было построено четыре крупных водохранилища, потенциал которых превышает 500 миллионов кубометров. В первую очередь это Шамкирское водохранилище и водохранилище Тахтакерпю. Шамкирское водохранилище является вторым в стране и на Кавказе по объемам после Мингячевирского. Эти искусственные водоемы играют особую роль в водоснабжении столицы. Шамкирское было построено еще в советское время, а Тахтакерпю открылось при участии Президента страны в 2013 году на территории Девечинского района.

После войны перед государством встала задача еще большего масштаба - восстановить системы водоснабжения и ирригации на освобожденных территориях. Эта работа шла все пять послевоенных лет и продолжается сегодня. Полностью реконструированы Суговушанское и Сарсангское водохранилища. Аналогичные работы проведены в Физулинском районе, где восстановлены три водохранилища Кенделенчай. В Агдамском районе реконструировано Хачинчайское водохранилище, в Лачине - Забухское. Идет подготовка к реконструкции водохранилищ на реках Хакаричай и Баргушадчай.

Водные ресурсы освобожденных территорий важны для водного баланса страны особо. И вот почему. 70 процентов водных ресурсов Азербайджана формируются за пределами страны. Три самые главные реки - Араз, Кура и Самур - текут в республику из-за рубежа. Поэтому каждый внутренний источник имеет стратегическое значение. Азербайджан обладает наименьшими на Южном Кавказе водными ресурсами. Ресурсы Грузии превышают азербайджанские в четыре раза, ресурсы Армении больше наших в полтора раза. Наша страна владеет всего 15 процентами водных ресурсов региона. У Грузии - 62 процента, у Армении - 23 процента.

В этих условиях очень важен тот факт, что большинство рек Карабаха и Восточного Зангезура берут начало на территории Азербайджана. водные ресурсы освобожденных территорий составляют 24 процента внутренних водных ресурсов страны.

Два года назад в Азербайджане была принята Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов на 2024-2040 годы. В ее рамках будут проведены цифровые реформы в сфере водного хозяйства, созданы системы мониторинга в режиме реального времени, Электронная информационная система по водным ресурсам. Документ предусматривает расширение применения современных методов орошения до 10 процентов к 2027 году, обеспечение 85 процентов населения питьевой водой и 90 процентов водой для сельхозугодий, развитие альтернативных источников, а также сокращение потерь воды в системах водоснабжения и орошения.

Но все еще остается проблема потерь, на которую обратил внимание в своем выступлении Президент Ильхам Алиев. Глава государства заявил, что если бы потери были на низком уровне, то даже имеющихся запасов воды нам сегодня хватало бы. Потери воды, по словам Президента, составляют приблизительно 40-45 процентов!

В ходе Бакинской недели действий по защите климата, проходившей минувшей осенью, председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов привел тревожные цифры: за последние 40-45 лет запасы пресной воды в Азербайджане сократились на 25 процентов. С 80-х годов прошлого века уровень Каспийского моря снизился примерно на два метра, а уровень воды в реке Кура уменьшился примерно на столько же. На фоне сокращения водных ресурсов потери пресной воды при транспортировке и в ирригационных сетях по-прежнему высоки, а доступ к современным услугам водоотведения имеет лишь треть населения, подчеркнул Микаилов.

Надо сказать, что к водным источникам Азербайджанское государство подходит рачительно и прагматично. Для сравнения, в соседнем Иране бесконтрольное бурение артезианских скважин населением привело к истощению подземных запасов пресной воды, что обострило водный кризис в стране. Власти страны полагали, что отпуская вопрос на самотек, создают аграриям возможности для развития, а в результате те же самые аграрные регионы остались без воды. Все-таки есть такие вопросы, которые не могут решаться без строгого контроля государства. Вода - это бесценное богатство. Когда уходит вода, никакими усилиями ее не вернуть.

Возобновляемые ресурсы не восстанавливаются сами по себе. Для этого необходимо создать условия, основанные на рациональном и взвешенном подходе. Президент Азербайджана знает, как решать эту задачу. Разработанные на государственном уровне меры не позволят стране столкнуться с кризисными сценариями. У Президента Ильхама Алиева есть план, и он, как всегда, четкий и рассчитанный на максимальный результат.