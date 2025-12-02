Капля за каплей: о чем напомнила ситуация в Иране

Автор: Лейла Таривердиева

Проблема дефицита воды в Иране дошла до критической черты.

Несколько дней назад президент Масуд Пезешкиан заявил, что у страны больше нет выбора и столицу необходимо перенести из Тегерана. По его словам, город не сможет продолжать существовать из-за серьезных экологических проблем.

Проблемы 10-миллионного города связаны с засухой и оскудением источников воды. Изменения климата ударили Исламскую Республику по самому чувствительному месту - водным ресурсам. В последние пять лет здесь значительно снизилось количество осадков, а засуха нынешнего лета привела к критической ситуации. Тегеран обеспечивается водой из пяти крупных водохранилищ. Водохранилища, обеспечивающие столицу питьевой водой, заполнены всего на 5 процентов и менее. Летом надеялись на осень, но и она прошла для региона без дождей. Ранее в ноябре Масуд Пезешкиан предупредил, что если к зиме не начнутся осадки, столицу придется эвакуировать. Другого выхода не останется. Дожди так и не пошли, и теперь вопрос перемещения столицы из разговоров начал превращаться в реальную перспективу. Это не значит, что она завтра начнет переезжать, но ситуация, как следует из заявлений официальных лиц, действительно серьезная.

Помимо засухи, Тегеран встал и перед другой угрозой - город проседает ежегодно на 30 сантиметров. Причина - выработка запасов подземных вод из-за бессистемного бурения артезианских скважин населением в целях орошения. В свое время власти необдуманно позволили аграриям буравить землю сколько вздумается, считая это стимулом для развития сельского хозяйства, и не учли наличия у Ирана такой проблемы, как ограниченность водных ресурсов. И как раз аграрная сфера сейчас приходит в упадок из-за отсутствия воды для орошения. Какими бы ни были причины, они, по сути, уже не имеют значения. Такая скорость проседания почвы под столицей - это очень серьезная причина задуматься о будущем Тегерана. Город фактически уходит под землю.  

Добавили проблем и многочисленные плотины и водохранилища, что в стране с небольшим количеством и невысокой водностью рек привело к изменению водного режима. 29 ноября одна из ГЭС в провинции Хузестан остановила работу из-за критически низкого уровня воды - всего 180 метров при необходимых 220-ти. В этом году в Иране выпало всего 3 процента от нормы осадков, и десятая часть водохранилищ находится на грани высыхания, что отражается на работе гидроэлектростанций и, соответственно, энергообеспечении страны.

Иран готов сотрудничать с любыми зарубежными странами для решения водного кризиса и обмена технологиями. Об этом написал в субботу в соцсети Х глава экономической группы в аппарате верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. "Проблемы нехватки воды невозможно решить в краткосрочной перспективе. Мы используем самую дорогую воду для таких несложных целей, как мытье машин и уборка дома, и для всех этих целей есть решения, не связанные с потреблением воды", - отметил он.

Без международной помощи и новых технологий в этой области Ирану не обойтись. У страны не лучшие позиции на мировой арене, но имея такого партнера, как Китай, она могла бы чего-то добиться.

Кстати, на днях СМИ сообщили, что специалисты Шанхайского университета Цзяотун разработали новую технологию, позволяющую получать питьевую воду непосредственно из окружающей атмосферы. Для сбора воды используются методы конденсации и поглощения, а также тепловой насос. Как утверждается, разработка адаптирована к различным климатическим условиям, включая высокую температуру и низкую влажность воздуха.

Изобретение китайских специалистов могло бы пригодиться не только Ирану. Проблема нехватки питьевой войны постепенно приобретает глобальный характер.

Международная группа ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции обнаружила, что общее количество пресной воды на Земле резко сократилось с 2014 года. Это может указывать на переход планеты к устойчивой сухой фазе. Сделать такие выводы ученым позволили данные многолетних наблюдений со спутников. В 2024 году ООН опубликовала доклад о нехватке воды в мире. Согласно докладу, сокращение доступных водных ресурсов создает нагрузку на фермеров и общины, что может привести к голоду, конфликтам, нищете, загрязнению источников воды и повышенному риску заболеваний.

По запасам пресной воды, согласно данным Всемирного банка, лидерствуют Бразилия, Россия, Канада, США и Китай. Азербайджан, к сожалению, входит в число стран, которые могут столкнуться с риском обезвоживания.

За последние 40-45 лет запасы пресной воды в Азербайджане сократились на 25 процентов, заявил на проходившей в конце сентября - начале октября "Бакинской неделе действий по защите климата" председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов. По его словам, с 1980-х годов уровень Каспийского моря снизился примерно на два метра, а уровень воды в реке Кура уменьшился примерно на столько же. На фоне сокращения водных ресурсов потери питьевой воды и пресной воды в ирригационных сетях по-прежнему высоки, а доступ к современным услугам водоотведения имеет лишь треть населения, подчеркнул Микаилов.

Проблема пока не дошла до критической отметки, но, глядя на происходящее в Иране, Азербайджану стоит всерьез взяться за решение вопроса. По оценкам специалистов, в нашей стране основными источниками потерь пресной воды являются сельскохозяйственное производство и транспортировка воды. При том, что страна относится к вододефицитным государствам, почти 50 процентов питьевой воды теряются во время ее транспортировки!

70 процентов водных ресурсов Азербайджана формируются за пределами страны. Три самые главные реки Азербайджана - Араз, Кура и Самур - текут в республику из-за рубежа. Поэтому каждый внутренний источник имеет стратегическое значение. Азербайджан обладает наименьшими на Южном Кавказе водными ресурсами. Ресурсы Грузии превышают азербайджанские в четыре раза, ресурсы Армении больше наших в полтора раза. Наша страна владеет всего 15 процентами водных ресурсов региона. У Грузии - 62 процента, у Армении - 23 процента.

В Азербайджане имеется почти 8,5 тыс. рек, из которых крупных - 24, и 450 озер. После Второй карабахской войны в водный баланс страны вернулись и 14 карабахских рек и других водоемов. Это огромный вклад в решение проблемы, так как водные ресурсы освобожденных территорий составляют 24 процента внутренних водных ресурсов страны.

Для небольшой по размерам и численности населения страны этот объем ресурсов может позволить избежать серьезных проблем, но только при условии правильного управления.

В минувшем году в Азербайджане была принята Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов на 2024-2040 годы. В ее рамках будут проведены цифровые реформы в сфере водного хозяйства, созданы системы мониторинга в режиме реального времени, Электронная информационная система по водным ресурсам. Документ предусматривает расширение применения современных методов орошения до 10 процентов к 2027 году, обеспечение 85 процентов населения питьевой водой и 90 процентов водой для сельхозугодий, развитие альтернативных источников, а также сокращение потерь воды в системах водоснабжения и орошения.

Вода - это не просто основа биологической жизни. Это вопрос продовольственной безопасности, устойчивости экономики и социальной стабильности. Пример Ирана - перед глазами.

По мнению специалистов, в случае нашей страны ситуацию может спасти правильное управление водными ресурсами. Мы не можем остановить глобальные изменения климата, не можем предотвратить потепление экваториальных вод Тихого океана и много другого. Но мы можем научиться относиться к воде как к сокровищу. Водные ресурсы Азербайджана изначально невелики, и сейчас речь идет о сохранении каждой капли.