Продовольственная безопасность в эпоху нестабильности - как действует Азербайджан?

Автор: Лейла Таривердиева

Заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Карл Скау заявил во вторник, что если конфликт на Ближнем Востоке затянется до лета, то число голодающих людей в мире вырастет на 45 миллионов человек. Больше всего, по мнению аналитиков, пострадают страны Африки и Азии, уровень голода достигнет рекордного уровня. И это ужасная перспектива, подчеркнул Скау.

В настоящее время число голодающих во всем мире достигает 319 миллионов человек.

Причиной усугубления ситуации является, в первую очередь нарушение цепочек поставок. Остановка судоходства в Ормузском проливе привела к росту цен на энергоносители, что, в свою очередь, дало толчок продовольственной инфляции. Разрыв традиционных логистических цепочек также вызвал дефицит удобрений. Последнее не менее серьезная проблема, чем цены на нефть. По последним данным, на 50 процентов сократился мировой экспорт удобрений, что даст о себе знать во время приближающегося посевного сезона. Эксперты полагают, что это ударит по продовольственной безопасности и приведет к продовольственному кризису. Ранее Financial Times писала о том, что война нарушила производство на Ближнем Востоке карбамида (мочевины) - самого распространенного в мире азотного удобрения. Через Ормузский пролив проходили удобрения из Катара, Омана, Саудовской Аравии и Ирана. Параллельно проблемы из-за нехватки газа возникли у производителей удобрений в Южной Азии. Объем производства сократился, а цены на эту продукцию выросли более чем на 40 процентов.

Азербайджан, как член международного сообщества, тоже не может остаться в стороне от идущих процессов. Несерьезно рассчитывать, что происходящее ни в какой мере не затронет нашу страну. Она не изолирована от мира и, более того, сама является важной составной частью международной логистики. Каковы риски для нашей страны?

Рисков энергетического кризиса, дефицита топлива и энергии не видно. Благодаря географии, собственным ресурсам и прозорливой политике. Помимо наличия собственных ископаемых ресурсов, активно вводятся в эксплуатацию новые мощности ВИЭ. Как бы не менялся климат, ветра и солнца в Азербайджане всегда будет достаточно. В нынешнем году должны быть введены в строй крупнейшие в СНГ центры аккумуляторных систем хранения энергии, которые строятся в Абшеронском и Агдашском районах. Эти системы очень важны для повышения устойчивости энергосистемы, восстановления энергосистемы с нуля в аварийных ситуациях, а также укрепления энергетической независимости Азербайджана и повышения ее надежности в случае работы в изолированном режиме.

Продолжая тему удобрений, отметим, что еще десять лет назад Азербайджан обеспечивал себя азотными удобрениями лишь на 16 процентов. Однако сегодня ситуация иная. Сегодня страна активно развивает производство минеральных удобрений, обеспечивая себя за счет завода SOCAR Carbamide. Завод позволяет полностью удовлетворять потребности страны в азотных удобрениях. Причем, эти потребности составляют лишь 12 процентов от общего объема производства. Остальные объемы идут на экспорт - в Украину, Румынию, Болгарию, Турцию и Канаду. Предприятие производит 650 тысяч тонн карбамида в год при внутренней потребности в 100-150 тысяч тонн. То есть форс-мажорной ситуации в этом направлении не ожидается. А рост цен на карбамид принесет только прибыль.

Некоторые виды удобрений пока что импортируются (фосфорные и калийные), но и эта проблема уже решается. В Азербайджане появится завод по производству комплексных удобрений, создание которого обсуждается между Азербайджаном и Беларусью.

Азербайджан в очередной раз показал, как дальновидная политика обеспечивает сильные позиции в критические моменты.

Не будем говорить, что продовольственная безопасность обеспечена на все сто процентов, потому что есть позиции, по которым страна все еще серьезно зависит от импорта. В первую очередь, это зерно. Азербайджан всегда зависел от зернового импорта, и сегодня эта ситуация сохраняется. Ранее надежды возлагались на освобожденные территории. Однако исследования показали, что после многих лет бесконтрольной эксплуатации, разрушения ирригационных систем и прочей инфраструктуры, а также из-за минной угрозы и изменений климата пока что невозможно полностью использовать потенциал этих земель. Потенциальные посевные площади на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура оцениваются примерно в 160 тысяч гектаров, что показала космическая съемка, проведенная после войны. Чтобы плодородность почв восстановилась, потребуется время.

Азербайджан стремится добиться максимального самообеспечения продовольственной пшеницей. Сейчас, по данным Минсельхоза, этот показатель находится на уроне 20 процентов. Потребность в пшенице в стране составляет 1,8 миллиона тонн. Сама республика производит 1,6 миллиона, однако из этого объема к продовольственным сортам относятся только 300-400 тысяч тонн.

Может ли ухудшить ситуацию война на Ближнем Востоке, учитывая зависимость Азербайджана от импорта зерна? В целом, рост мировых цен на топливо и удобрения, а также возникшие логистические риски отразятся и на тарифах на зерно. Однако рисков, связанных с логистическим кризисом, вызванным войной, в нашем случае не существует, потому что главными поставщиками зерна в Азербайджан являются его непосредственные соседи - Россия и Казахстан.

На днях стало известно, что Азербайджан с начала года приостановил экспорт яиц. Это было сделано с целью направить продукцию на удовлетворение внутренних потребностей. Сообщается, что это временная мера. В апреле должно начаться исполнение договоров, подписанных со странами Персидского залива, а с мая, по соглашению, должны начаться поставки в США. Азербайджанские предприниматели надеются, что к тому времени боевые действия прекратятся.

Азербайджан практически полностью обеспечивает внутренний спрос на яйца и мясо птицы за счет собственного производства. Птицеводческие предприятия страны покрывают потребности в яйцах на 100 процентов и более, а по мясу птицы - более чем на 90 процентов.

Напомним, что в феврале 2022 года Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об обеспечении деятельности Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики". А указом Президента от октября 2021 года в Азербайджане было создано Агентство государственных резервов.

Продуманные и дальновидные шаги, предпринятые в свое время государством, дают о себе знать как раз в такие сложные времена, какие переживает регион сегодня. По основным позициям Азербайджан готов к сложившейся ситуации. Азербайджан вполне самодостаточен в плане продовольственной безопасности и даже способен оказывать продовольственную помощь соседям.

Если ситуация будет ухудшаться, если конфликт станет расширяться и перерастет в нечто угрожающее глобальному миру, никто не может сказать, чем все это закончится даже для крупнейших экономик, не то что для небольших стран. Но на данный момент тревожиться гражданам Азербайджана не о чем.