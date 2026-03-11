ЕС предупреждает о риске продовольственного кризиса

Новый доклад Европейского научно-консультативного совета по изменению климата ЕС (ESABCC) предупреждает, что изменение климата уже серьезно влияет на производство продовольствия на континенте и может привести к дефициту еды и росту цен в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по оценкам исследователей, сельское хозяйство ЕС ежегодно теряет около 33 млрд долларов из-за климатических последствий.

Наиболее серьезные проблемы уже наблюдаются в Южной Европе, где засухи, жара и экстремальная погода делают некоторые сельскохозяйственные земли непригодными для использования. В отдельных районах Греции и Сицилии фермеры уже вынуждены отказываться от обработки полей.

В Северной Европе последствия менее определенны.Более высокая температура и концентрация углекислого газа могут ускорить рост некоторых культур, но при этом снизится их питательная ценность. Кроме того, экстремальная погода может чаще уничтожать урожай.

Ученые считают, что Европе необходимо одновременно адаптировать сельское хозяйство к климату и сокращать выбросы парниковых газов. Среди предложенных мер - выращивание более засухоустойчивых культур, создание защитных зеленых насаждений, улучшение управления водными ресурсами и изменение системы субсидий.

Сейчас сельское хозяйство отвечает примерно за 17 процентов всех выбросов ЕС, при этом многие климатически вредные виды деятельности все еще получают значительные субсидии, включая производство мяса и обработку осушенных торфяных земель.

Эксперты подчеркивают, что реформирование сельскохозяйственной политики и поддержка фермеров в переходе к более устойчивым практикам необходимы для сохранения продовольственной безопасности Европы в будущем.