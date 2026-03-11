bp гордится поддержкой проекта, связанного с азербайджанским кино

Компания bp гордится поддержкой проекта, который служит сохранению культурного наследия страны и тому, чтобы наследие азербайджанских кинематографистов оставалось постоянным источником вдохновения для будущих поколений.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня в Баку во время презентации проекта "Азербайджанское кино: Краткая энциклопедия (1898-2025)", реализуемого при финансовой поддержке bp, заявил вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

"Исторический путь, который прошел азербайджанский кинематограф с момента своего зарождения в 1898 году, является очень важной частью культурного развития страны. Документируя более чем вековой период кинематографического творчества с такой точностью и самоотверженностью, уважаемый Айдын Кязимзаде создал произведение, имеющее непреходящую ценность для нашего художественного и академического сообщества", - сказал он.

Следует отметить, что bp на протяжении 33 лет является оператором крупных проектов по разведке, разработке и транспортировке нефти и газа в Азербайджане, и реализует эти проекты безопасно, эффективно и надежно. На сегодня компания bp совместно с партнерами инвестировала более 87 миллиардов долларов в проекты, реализованные в стране.