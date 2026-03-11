Энергетическое партнерство Азербайджана и ЕС важно как никогда

Текущая война в Иране трясет мировые энергетические рынки, и в этом смысле наше энергетическое партнерство важно как никогда ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Европейский Союз готов мобилизовать частные инвестиции для поддержки энергетического перехода и повестки дня Азербайджана. В этом также могут сыграть активную роль компании с нашего континента, работающие в области возобновляемых источников энергии", - добавил он.