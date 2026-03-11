Хорошая новость для пенсионеров Азербайджана

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за март по всей республике раньше установленного графика в связи с предстоящими праздниками.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве.

Отмечается, что 6 марта пенсии за март были выплачены зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Сегодня же пенсии, в том числе назначенные на льготных условиях, были выплачены лицам, зарегистрированным в регионах страны.

Также в этом месяце пособия, стипендии и адресная социальная помощь будут выплачены раньше графика - до праздников Новруз и Рамазан.