Boeing поставит Израилю до 5 тысяч "умных" авиабомб

Американская компания Boeing подписала контракт стоимостью 289 млн долларов с Израилем на поставку до 5 тыс. авиационных управляемых бомб.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Reuters источники.

Согласно информации, поставки вооружений начнутся примерно через 36 месяцев. Отмечается, что соглашение не связано с текущими ударами США и Израиля по Ирану.

Речь, вероятно, идет о боеприпасах Small Diameter Bomb - высокоточных управляемых авиабомбах, которые могут запускаться с истребителей и поражать цели на расстоянии более 64 км.

Контракт является частью долгосрочного сотрудничества США и Израиля в сфере обороны.