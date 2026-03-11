https://news.day.az/world/1821321.html Boeing поставит Израилю до 5 тысяч "умных" авиабомб Американская компания Boeing подписала контракт стоимостью 289 млн долларов с Израилем на поставку до 5 тыс. авиационных управляемых бомб. Как передает Day.Az, об этом сообщили Reuters источники. Согласно информации, поставки вооружений начнутся примерно через 36 месяцев.
