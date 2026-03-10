Экспортно-импортный банк США добился больших успехов на азербайджанском рынке и ожидает дальнейшего роста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент американского Exim Bank Бенджамин Тодд в ходе американо-азербайджанской торгово-деловой конференции, посвященной 30-летию Торговой палаты США-Азербайджан в Вашингтоне.

"EXIM Bank может финансировать как долгосрочные проекты, так и краткосрочные торговые сделки, и мы довольно активно работаем в Азербайджане в обоих направлениях. Фактически, в настоящее время у нас около 630 миллионов долларов кредитных обязательств, и у нас есть большой потенциал для роста. В глобальном масштабе кредитные обязательства банка составляют около 45 миллиардов долларов, из которых около 135 миллиардов долларов мы готовы предоставить в кредит. Надеюсь, в этом году эта сумма увеличится в зависимости от результатов проверки", - сказал он.

Тодд отметил, что EXIM Bank всегда ищет новые возможности в самых разных секторах экономики.

"У нашего председателя есть видение будущего банка, и он действительно сосредоточен на трех секторах, которые, я думаю, Азербайджан имеет все возможности для использования. Один из них - доминирование в энергетическом секторе и поддержка углеводородного сектора. Мы хотим быть в центре энергетической отрасли, обеспечивать надежные цепочки поставок, включая критически важные полезные ископаемые.

Мы значительно расширили возможности и гибкость в поддержке критически важных полезных ископаемых. И наконец, промышленность - это будущее, в основном это искусственный интеллект, а также космос и другие высокотехнологичные виды экспорта", - добавил он.