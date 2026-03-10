https://news.day.az/world/1821057.html США могут увеличить интенсивность ударов по Ирану США могут увеличить интенсивность ударов по Ирану в 20 раз, если Тегеран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив. Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
"Если Иран предпримет какие-либо действия для прекращения поставок нефти в Ормузский пролив, США нанесут ему удар в 20 раз сильнее, чем прежде", - говорится в публикации.
Он также сообщил, что США будут "атаковать цели, которые легко уничтожить", и что Иран тогда "практически не сможет оправиться".
