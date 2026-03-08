Председатель Сената Пакистана позвонил Сахибе Гафаровой

Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сейид Юсуф Раза Гилани позвонил спикеру Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой.

Как передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в ходе телефонного разговора обсуждались происходящие в регионе процессы.

Сейид Юсуф Раза Гилани выразил обеспокоенность атаками дронами со стороны Исламской Республики Иран на Азербайджан и заявил, что осуждает эти нападения.

Он сказал, что государство Пакистан всегда рядом с Азербайджаном.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила благодарность за оказанную поддержку и солидарность.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении сотрудничества между парламентами в условиях разворачивающихся в мире напряженных процессов.