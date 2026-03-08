Глава Nvidia назвал глобальный дефицит памяти выгодным для компании

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сделал резонансное заявление на конференции Morgan Stanley, заявив, что текущий дефицит компонентов на рынке выгоден компании.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал Videocardz.

В ходе обсуждения развития инфраструктуры искусственного интеллекта Хуанг отметил, что отрасль сталкивается с рядом ограничений - от нехватки чипов памяти и кремниевых пластин до дефицита мощностей для упаковки микросхем и энергетической инфраструктуры для центров обработки данных. Речь идет не только о потребительских продуктах, но и о ключевых компонентах для масштабного развертывания ИИ-инфраструктуры.

По словам главы Nvidia, дефицит ресурсов вынуждает клиентов выбирать наиболее производительные решения, что укрепляет позиции компании на рынке. Хуанг подчеркнул, что Nvidia заранее обеспечила поставки ключевых компонентов, таких как память, кремниевые пластины, корпуса CoWoS, системы, кабели и другое оборудование, необходимое для строительства ИИ-инфраструктуры.

"Я считаю, что дефицит всего - это прекрасно для нас", - заявил Хуанг, добавив, что он любит ограничения, потому что "в мире ограничений у вас нет другого выбора, кроме как выбирать лучшее".

Это высказывание руководителя Nvidia вызвало неоднозначную реакцию, поскольку дефицит компонентов затрагивает не только сегмент центров обработки данных, но и рынок потребительского компьютерного оборудования, включая игровые видеокарты. Даже сама Nvidia предупреждала, что ограничения поставок могут повлиять на доступность своей продукции для геймеров.