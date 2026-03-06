Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений

Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях, поскольку резервуары для хранения заполняются из-за перебоев с экспортом через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, объём добычи может вскоре упасть ещё ниже до уровня, необходимого только для внутреннего потребления.

Саудовская Аравия и ОАЭ также приближаются к пределу своих возможностей по хранению нефти, утверждает The Wall Street Journal.

Отметим, что объем добычи нефти в Кувейте составляет почти 10% от мирового объема - 2,8 миллиона баррелей.