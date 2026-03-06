https://news.day.az/world/1820521.html Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях, поскольку резервуары для хранения заполняются из-за перебоев с экспортом через Ормузский пролив. Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, объём добычи может вскоре упасть ещё ниже до уровня, необходимого только для внутреннего потребления.
Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений
Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях, поскольку резервуары для хранения заполняются из-за перебоев с экспортом через Ормузский пролив.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Wall Street Journal, объём добычи может вскоре упасть ещё ниже до уровня, необходимого только для внутреннего потребления.
Саудовская Аравия и ОАЭ также приближаются к пределу своих возможностей по хранению нефти, утверждает The Wall Street Journal.
Отметим, что объем добычи нефти в Кувейте составляет почти 10% от мирового объема - 2,8 миллиона баррелей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре