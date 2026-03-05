В китайских медиа широко освещены заявления Президента Азербайджана, озвученные на заседании Совета безопасности

Китайские медиа распространили информацию об атаке беспилотников (БПЛА) на Нахчыванскую Автономную Республику со стороны Исламской Республики Иран и заявления Президента Ильхама Алиева, сказанные на заседании Совета безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, информация по этому вопросу была размещена на сайтах китайского национального информационного агентства Синьхуа, Центрального телевидения Китая, Китайской службы новостей и других новостных порталов.

Ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Азербайджана относительно атаки БПЛА на Нахчыван с территории Ирана, отмечалось, что этот шаг нарушает нормы и принципы международного права. Сообщалось, что в результате атаки беспилотников на Нахчыванский международный аэропорт два мирных жителя получили ранения, был нанесен ущерб зданию, а еще один беспилотник упал возле сельской школы.

Китайские медиа пишут, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности сказал, что Иран посредством дронов совершил террористический акт против Азербайджана. "Алиев подчеркнул, что иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне. Президент Алиев отметил, что Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция. Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает", - пишут китайские медиа.

В материалах отмечается, что посол Ирана в Баку был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана для выражения решительного протеста. Кроме того, отводится место заявлению Министерства обороны Азербайджана касательно подготовки необходимых ответных мер и того, что эти акты агрессии не останутся без ответа.

В материалах китайских медиа также использовались соответствующие информации и фотографии АЗЕРТАДЖ. Новости по этой теме были распространены по местным радиоканалам и в социальных сетях.