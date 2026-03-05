Шведские и норвежские медиа - об атаках иранских БПЛА по территории Азербайджана

Шведское издание Dagens Nyheter сообщает, что власти Азербайджана заявили о намерении ответить после ударов беспилотников по территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сообщениях подчеркивается, что, по словам Президента Ильхама Алиева, армия приведена в состояние полной боевой готовности и получила приказ подготовить ответные меры.

Отмечается, что в Баку произошедшее назвали нападением на Азербайджан и потребовали от Ирана срочных объяснений. Посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел для официальной беседы.

Также сообщается что, по данным властей, в результате инцидента четыре человека получили ранения - один беспилотник упал на территорию школы, другой - возле крупнейшего аэропорта региона. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответные действия.

Норвежское издание Aftenposten сообщает, что Азербайджан вызвал посла Ирана для объяснений после инцидента с беспилотниками в Нахчыване.

В публикации также говорится, что Азербайджанские власти заявили, что в результате происшествия пострадали мирные жители, одно из зданий аэропорта получило повреждения, а в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что страна рассматривает произошедшее как нападение и оставляет за собой право на "соответствующие ответные меры".

"В Баку заявили, что произошедшее противоречит нормам международного права и способствует росту напряженности в регионе", - подчеркивается в сообщении.