Катар осудил иранские удары по Нахчывану

Государство Катар решительно осуждает попытку нанесения ударов баллистической ракетой по Турции и атаки иранских дронов по аэропорту в Нахчыване.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Катара.

В МИД подчеркнули, что эти действия представляют собой опасную эскалацию, грубое нарушение суверенитета государств и прямую угрозу безопасности и стабильности региона.

"Катар выражает полную солидарность с Турцией и Азербайджаном, поддерживая все меры, предпринимаемые ими для защиты суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

В ведомстве также призвали Иран немедленно прекратить безответственные действия, угрожающие региональной стабильности, и соблюдать принципы добрососедства и международного права.

Отметим, что днем 5 марта с территории Исламской Республики Иран были осуществлены атаки с использованием дронов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики.

Один дрон упал на здание терминала аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

По предварительным данным, в результате ударов было повреждено здание аэропорта и ранены четверо человек.