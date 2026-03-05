https://news.day.az/politics/1820143.html Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана Посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу вызван в МИД Азербайджана.
Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.
"Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота", - говорится в заявлении.
Ранее мы сообщали, что иранские дроны ударили по территории Нахчывана.
