Посол Ирана вызван в МИД Азербайджана

Посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в Министерство иностранных дел. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что иранские дроны ударили по территории Нахчывана.