https://news.day.az/society/1820098.html ДТП в Горанбое, есть пострадавшие - ФОТО В Горанбое произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Горанбой-Тертер, проходящем по территории района. Так, столкнулись автомобили марок ВАЗ-21011 и Nissan. В результате аварии пять человек получили травмы и были госпитализированы.
ДТП в Горанбое, есть пострадавшие - ФОТО
В Горанбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Горанбой-Тертер, проходящем по территории района.
Так, столкнулись автомобили марок ВАЗ-21011 и Nissan. В результате аварии пять человек получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре