В Горанбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Горанбой-Тертер, проходящем по территории района.

Так, столкнулись автомобили марок ВАЗ-21011 и Nissan. В результате аварии пять человек получили травмы и были госпитализированы. Сообщается, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.