Конгресс США отклонил резолюцию о запрете применения ВС в Иране

Сенат Конгресса США отклонил резолюцию с требованием запретить американской администрации применять военную силу против Ирана без разрешения со стороны законодательной власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляцию голосования в верхней палате законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

В поддержку документа во время процедурного голосования выступили 47 сенаторов, против - 52. Для одобрения в верхней палате Конгресса, контролируемой представителями Республиканской партии, документ во время процедурного и окончательного голосования должно было поддержать простое большинство законодателей.

Как ожидается, в четверг голосование по аналогичному документу пройдет в Палате представителей Конгресса США, также контролируемой однопартийцами действующего президента страны Дональда Трампа.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.