Почему в Азербайджане с автомобилей часто снимают катализатор?

С точки зрения охраны окружающей среды каталитический нейтрализатор (катализатор) автомобиля является крайне важной деталью. К сожалению, во многих случаях при ввозе автомобиля в страну либо уже после этого данная деталь снимается или ее крадут. В последние дни эта проблема вновь стала актуальной.

Как сообщает Day.Az, автомастер Джалил Гулиев отмечает, что катализатор - это дорогостоящая запчасть. В его составе содержатся драгоценные и тяжелые металлы, такие как платина. Эти металлы имеют более высокую стоимость по сравнению с обычными. В некоторых случаях их цена как сырья превышает 100 манатов за килограмм. Платина также используется в ювелирном деле. Однако в катализаторе такие металлы содержатся в определенном количестве.

По словам мастера, в ряде случаев умельцы извлекают катализатор, разрезая глушитель, после чего снова заваривают его и устанавливают на место. Восстановление катализатора в автомобиле обходится достаточно дорого. Стоимость бывшего в употреблении катализатора составляет примерно от 1000 до 1500 манатов, нового - может достигать 5000-6000 манатов. Поэтому, несмотря на небольшие размеры, катализатор считается одной из самых дорогих автозапчастей. Некоторые лица покупают его по заниженной цене, чтобы затем перепродать дороже.

Иногда катализатор выходит из строя, и чаще всего это происходит по вине водителя. Например, если вместо рекомендованного бензина с октановым числом 95 используется 92-й или некачественное топливо, а также при применении некачественного масла либо при повышенном расходе масла двигателем, катализатор может быть поврежден.

Основная функция катализатора - нейтрализация вредных газов, выходящих из двигателя. Он способствует ускорению химической реакции и при этом сам не расходуется. Разлагая токсичные выхлопные газы, катализатор преобразует их в менее вредные и выпускает в окружающую среду.

В настоящее время законодательством не предусмотрен специальный штраф за удаление катализатора из автомобиля. Однако его главная задача - защита окружающей среды и сокращение объёма вредных выбросов в атмосферу.